Freestyle auf dem Bödele geboten

Beim grenzüberschreitenden Freestyle-Europaprojekt am Wochenende 16./17. Februar werden im Skigebiet am Bödele zum ersten Mal Freestyle-Wettkämpfe in den olympischen Disziplinen Aerials und Moguls stattfinden. Laut Vorschau können Teilnehmer durch die seit zwei Jahren bestehende Kooperation zwischen dem Allgäu und Vorarlberg und unterstützt durch die ortsansässige Liftgesellschaft auf dem Bödele im Steilhang auf einer perfekt präparierten Buckelpiste fahren. Nicht nur die Cracks, auch der Nachwuchs soll hier optimale Bedingungen für die olympische Disziplin Moguls vorfinden.

Auf dem Aerials-Sprunghügel beim Schanzenblicklift, der durch die gewaltigen Schneemassen eine neue Dimension erreicht hat, werden Salti in verschiedensten Ausführungen bei den Internationalen Vorarlberger Freestyle Landesmeisterschaften über den Sieg entscheiden.

Für die Allgäuer Freestyler finden gleich mehrere Wettkämpfe statt. In der Disziplin Freestyle Moguls werden in zwei deutschen Schülercups und zwei Deutschlandpokal-Bewerbe am Samstag und Sonntag die Sieger ermittelt. Zusätzlich werden am Sonntag die bayerischen Meistertitel bei Damen und Herren in dieser olympischen Disziplin vergeben. Für alle Kids der Jahrgänge 2003 oder jünger gibt es den Head-Schüler/Jugend-Cup, der am 16./17. März seine Fortsetzung findet.

An den Freestyle-Wettbewerben des Wochenendes können alle Skibegeisterten, die in einem Skiverein gemeldet sind, teilnehmen.