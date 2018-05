Frauenteam will Platz eins verteidigen

Wie bereits vor einer Woche müssen die Lindauerinnen auch dieses Wochenende wieder auswärts antreten. Spielbeginn ist um 12.15 Uhr beim SV Bergatreute. Der SV Bergatreute der mit 23 Punkten und einem Torverhältnis von 37:52 auf dem achten Tabellenrang rangiert, gilt als ausgesprochen heimstark. So hat der SV Bergatreute zu Hause 17 Punkte erkämpft, und dabei in der Vorrunde sogar dem damaligen Tabellenführer SGM Haslach/Wangen beim 3:3-Unentschieden, den ersten Punktverlust zugefügt wobei der Ausgleich für die SGM erst in den Schlussminuten fiel.

Mit Julia Schnell, die mit 18 erzielten Toren auf dem vierten Platz der Torjägerliste der Regionenliga rangiert, hat der SV Bergatreute eine Offensivspielerin der Extraklasse. Gelingt es der Mannschaft von Lindaus Trainer Schnober ihre Kreise einzuengen, dürfte viel gewonnen sein, hat sie doch die Hälfte aller Tore Bergatreutes erzielt. Dass dies nicht einfach ist, musste Lindau auch im Hinspiel erkennen, als Julia Schnell den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich markierte.

Nach den beiden letzten Auswärtsspielen der SpVgg Lindau in Unterzeil und Immenried die beide mit einem 7:0-Erfolg für die Inselstädterinnen endeten, scheint der Auswärtsfluch gebannt zu sein. Zeigte die Mannschaft doch bis auf die erste Halbzeit in Immenried, dass sie spielerisch zum Besten zählt, was die Regionenliga zu bieten hat. So hofft Lindaus Trainer, dass seine Mannschaft an die Leistung der zweiten Halbzeit in Immenried anknüpfen kann und mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft macht.