Frauenpower in Kirchzarten

Stark sind die Mountainbiker des Lindauer Mountainbike-Teams tomotion Racing by black tusk gefahren. Vor allem die Damen sahnten beim Black Forest Ultra Bike in Kirchzarten ab: So war Danièle Troesch auf der 82 Kilometer langen Power Track Distanz die mit Abstand schnellste Dame und kam rund 20 Minuten vor der zwölf Jahre jüngeren Zweitplatzierten ins Ziel. Auf der mit 114 Kilometern längsten Ultra-Distanz erkämpfte sich Sabine Stampf Platz zwei ihrer Altersklasse. Runa van Sterkenburg gewann auf dem Speed Track (52 Kilometer) die U19-Wertung. Gabi Scheu verpasste mit nur einer Sekunde Rückstand auf die Dritte der Senioren3-Wertung auf der Short Track Distanz ganz knapp einen Platz auf dem Podium.

Etwa 30 Fahrer des Lindauer Mountainbike-Teams tomotion Racing by black tusk standen beim Black Forest Ultra Bike in Kirchzarten am Start. Elf von ihnen nahmen an der Deutschen MTB-Marathon-Meisterschaft 2018 teil, die anderen verteilten sich auf die unterschiedlichen Marathonstrecken mit Längen zwischen 114 und 41 Kilometern.

Auf der 114 Kilometer langen Ultra-Distanz wurden alle gemeldeten Lizenzfahrer automatisch in die Wertung zur Deutschen Meisterschaft 2018 eingerechnet. David Gerstmayer war an diesem Tag der mit Abstand schnellste tomotion-Racer. Der 21-jährige Gerstmayer, der bei der DM 32. des 95-köpfigen Elite-Herren-Felds wurde und Gesamt-44. von über 900 Fahrern auf der Ultra-Distanz, war selbst verblüfft über seine Leistung an diesem Tag. Auch Sven Rothfuß gelang es, in die Top 100 der Gesamtwertung zu fahren. Bei der Deutschen Meisterschaft wurde er 41.

Platz sieben

Auf der Marathon-Distanz mit 80 Kilometern und 2188 Höhenmetern erkämpfte sich Rahel Trebing in der Altersklasse Seniorinnen 1 Platz sieben, Tina Durst wurde Zehnte. Marla Krauss, die die letzten Meter gemeinsam mit dem von der Ultra-Strecke kommenden Sven Rothfuß zurücklegte, kam als 17. der Elite-Damen-Kategorie ins Ziel. In der altersklassenfreien Wertung zur Deutschen Meisterschaft erreichte Rahel Trebing damit Rang 22, Durst und Krauss wurden 27. und 28.

Danièle Troesch gelang eine weitere erfolgreiche Probe für ihren persönlichen Saisonhöhepunkt, die im Juli anstehende Bike Transalp. Auf der 82 Kilometer langen Power Track Distanz zeigte sie sich den anderen teilnehmenden Damen weit überlegen und siegte mit fast 20 Minuten Vorsprung vor der zweitplatzierten Nicole Kuttruff. „So kann es weitergehen!“, sagte die Französin. Sabine Stampf hatte als einzige tomotion-Racerin die Ultra-Distanz gewählt. Nach 114 Kilometern und 3170 Höhenmetern musste sie bei den Seniorinnen 1 nur Isabell Vogel den Vortritt lassen und war in der Gesamtwertung die viertschnellste Dame.

Für Runa van Sterkenburg lief es in Kirchzarten weniger rund. Auf der 52 Kilometer langen Speed Track Strecke machten sich bei ihr immer wieder Krämpfe bemerkbar. Damit stand für sie das Rennen unter dem Motto „Ignorieren, was die Beine sagen, und möglichst gut durchkämpfen“. Trotzdem gelang der 17-Jährigen ein überraschender Sieg in ihrer U19-Kategorie sowie ein guter 14. Gesamtplatz im 90-köpfigen Damenfeld dieser Strecke.

Nur eine Sekunde

Gabi Scheu war in Kirchzarten bereits zum zehnten Mal dabei und ging beim Short Track (41 Kilometer) als Lizenzfahrerin aus dem ersten Startblock ins Rennen. Im Ziel erfuhr sie, dass sie mit nur einer Sekunde Rückstand Vierte ihrer Alterskategorie geworden war, freute sich aber dennoch über eine gute gefahrene Zeit.

Mit ihrem 14-jährigen Nachwuchstalent Jos van Sterkenburg, der 17. der U17-Kategorie wurde, war Teamchefin Andrea Potratz besonders zufrieden: „Jos hat auch eine starke Leistung abgeliefert. Er wurde Gesamt-50. von über 1000 Startern.“