Der Kath. Frauenbund Zweigverein St. Ludwig Lindau-Aeschach überreichte Sonja Heilig, Stationsleiterin des Familienpflegewerks Station Lindau eine Spende über 400 Euro. Der Frauenbund St. Ludwig feierte im Herbst 2017 sein 70-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst, bei dem die Kollekte für das Familienpflegewerk bestimmt war. Aus der Frauenbundkasse wurde noch etwas dazugelegt, sodass ein stolzer Betrag von 400 Euro überreicht werden konnte. Sonja Heilig, die Leiterin der Station Lindau des Familienpflegewerkes, freute sich sehr über die großzügige Spende. Die sieben Mitarbeiter des Familienpflegewerkes im Landkreis Lindau helfen, wenn Familien in schwierige Situationen, zum Beispiel durch Krankheit oder Problemschwangerschaft, aber auch bei psychischer Überlastung geraten. Die Mitarbeiterinnen sind Spezialistinnen für pädagogische, hauswirtschaftliche und pflegerische Aufgaben. Sie sorgen dafür, dass der Familienalltag rasch wieder hergestellt wird und sich die erkrankte Mutter oder der erkrankte Vater rasch erholen kann. Auch bieten sie Entlastung und Haushaltsorganisationstrainings für Familien in schwierigen Situationen an und betreuen pflegebedürftige Menschen im Rahmen der Verhinderungspflege. Die Kosten übernehmen in der Regel die Krankenkassen, jedoch nicht immer voll umfänglich. Aus diesem Grund hat sich der Frauenbund St. Ludwig Lindau-Aeschach entschlossen, den Betrag dieser wichtigen Einrichtung für Familien im Landkreis Lindau zu überreichen.