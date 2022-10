Frauen Union diskutiert mit Eric Beißwenger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Direkt nach einer Klausurtagung der CSU im Kloster Banz ließ es sich Landtagsabgeordneter Eric Beißwenger, CSU, nicht nehmen, auf die Einladung von FU-Kreisvorsitzender Nadja Krammer-Dinkelbach zu einem Diskussionsabend in den Bayerischen Hof in Rehlings mit den Kreis-FU-Frauen zu kommen. Inflation und Energiekriese im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg machen auch die FU-Damen betroffen.

In seinem Anfangsreferat berichtete Eric Beiswenger, dass die Chefs der Bayer-Werke, der Bay-Wa, sowie der Bundeswehr Gäste bei der Klausurtagung waren.

Die große Frage ist, wie die Wirtschaftsunternehmen, die auch unsere Arbeitsplätze sichern, die hohen Energiepreise zahlen sollen ohne in den Konkurs zu gehen. Ganz zu schweigen von den Energiekosten für den privaten Haushalt. Auch in der politischen Landschaft in Europa deuten sich politische Veränderungen an.

Doch die Frage ist nicht nur wie viel Strom, sondern besonders in diesem Winter wie viel Wärme zur Verfügung steht.

Die Frage in der FU-Runde war, wie steht Bayern bei der Energie da. Außer bei der Windkraft, bei der nun besseren Vorgaben zur Erstellung gemacht wurden, so Beißwenger, ist Bayern mit anderen Energiequellen an der Spitze bei Sonne, Wasser und Biomasse. Beispielsweise erhalten 300 000 Haushalte Strom aus Wasserkraftwerken. Ideen sind da, wie zum Beispiel mehr PV-Anlagen an Mietshäusern, um den Mietern den Strom billiger zu verkaufen. Auch von Kläranlagen, in denen zum Beispiel Düngerpellets, Treibstoff und Brauchwasser gewonnen werden können, wurde diskutiert. Was in der Diskussionsrunde bemängelt wurde ist, dass selbst Pellets und Altholz um 85 Prozent teurer werden. Die Frage nach der Möglichkeit einer Stromtrasse entlang der Autobahnen. Auch könnte das vorhandene Verteilernetz der stillgelegten AKWs zur Stromverteilung genützt werden, so ein Hinweis von Eric Beißwenger.

Wann hört die Inflationsschraube nach oben auf, fragen die FUlerinnen. Wo ist der Preisdeckel für Energie? In anderen Ländern ist das möglich. Kein Verständnis für den Strompreis, der sich nach dem teuersten Erzeuger richtet. Auch kein Verständnis hatten die FUlerinnen für das Füllen der Staatskasse des Bundesfinanzmisteriums durch die Mehrwertsteuer aufgrund der hohen Inflation. Der Staat muss jetzt handeln, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden, so die Kreisvorsitzende Nadja Krammer-Dinkelbach.