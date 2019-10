Es gibt zu wenige Frauen in der Politik. Warum das so ist, und wie sich diese Schieflage ändern könnte, darüber haben sich fünf Kommunalpolitikerinnen miteinander unterhalten. Die nötige Plattform dazu haben ihnen die Frauen vom Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) Augsburg mit ihrem Diskussionsformat „Frauen.gefragt“ gegeben. Am Ende waren sich die Diskutantinnen mit dem Publikum einig: Frauen müssen in die politischen Gremien, um etwas zu verändern.

Mit dem Thema „Frauen gestalten Kommunalpolitik“ hat der Katholische Frauenbund ein Thema nach Lindau gebracht, das derzeit hochaktuell ist und überall diskutiert wird. Kein Wunder also, dass gut 30 Interessierte, darunter auch einige Männer und nicht wenige Kommunalpolitikerinnen aus dem Landkreis, an einem Freitagnachmittag und bei schönstem Herbstwetter in den Kolpingsaal gekommen waren. Als Gesprächspartnerinnen hatte der KDFB die beiden Lindauer Oberbürgermeisterkandidatinnen Claudia Alfons und Claudia Halberkamp eingeladen sowie Annemarie Beck, die seit Jahren Gemeinderätin in Wasserburg, Kreisrätin, Seniorenbeauftragte und Mitglied des Zweckverbands Seniorenheim Hege ist. Außerdem waren da Nadja Krammer-Dinkelbach, die seit diesem Jahr neue Kreisvorsitzende der Frauen Union Lindau ist, EU-Listenkandidatin 2019 war und Mitglied FU- und CSU-Bezirksvorstand sowie stellvertretende Ortsvorsitzende Bodolz ist, und Ulrike Lorenz-Meyer, Stadträtin der Bunten Liste sowie Kreisrätin.

Männliche Strukturen behindern Frauen

Moderatorin Susanne Zehentbauer sprach mit ihnen darüber, wie sich mehr Bewegung in frauenpolitische Themen bringen lässt und wie sich mehr Frauen für politisches Engagement motivieren lassen. Besonders letzteres sei dringend nötig. Der Frauenanteil im Bundestag und in den Landtagen, so hatte Maria Hierl vom KDFB eingangs erklärt, liege bei nur 26 Prozent. Warum eigentlich? Aus strukturellen Gründen, waren sich die fünf Politikerinnen einig. „Die Strukturen sind bei uns sehr männlich“, sagte Ulrike Lorenz-Meyer und erklärte, dass es schwierig für Frauen sei, in der Politik eine gute Figur zu machen. Abgesehen davon, dass sie dahingehend erzogen seien, nicht aggressiv zu sein und wenig zu fordern, würden sie Kritik und Beleidigungen persönlich nehmen. Zudem würde oftmals das Aussehen der Frauen zum Thema gemacht und weniger ihre Qualifikation. Und außerdem: „Die Männer, die Macht haben, denken nicht daran, diese mit Frauen zu teilen.“

Dass das Klima innerhalb politischer Gremien und damit der Umgang miteinander ausschlaggebend für das Engagement der Frauen ist, bestätigte Annemarie Beck. Sie hatte erklärt, dass der seit drei Jahren herrschende Ton in Wasserburg der Grund sei, warum sie nach fast 30 Jahren als Gemeinderätin nicht mehr für dieses Amt kandidieren werde. „Die Streitkultur ist für mich als Frau im Moment schlimm. Die Gesundheit leidet, wenn man alles zu stark an sich ran lässt. Deshalb gehe ich jetzt auch.“ Eine Lindauerin aus dem Publikum konnte das gut verstehen. Sie will sich „als Frau“ das schlechte Klima im Lindauer Stadtrat gar nicht erst antun, weshalb sie sich gar nicht auf eine Liste, egal welcher Partei, setzen lassen wolle.

Nadja Krammer-Dinkelbach, die zur Politik gekommen ist, „weil es mir gestunken hat“ und sie daher etwas verändern will, fand zudem: „Die Frauen haben halt immer das Problem mit der Kinderbetreuung.“ Darüber würden die Frauen „schon etwas gedrückt“, weshalb sie sich für eine funktionierende Kinderbetreuung stark mache. Claudia Halberkamp fand jedoch, dass dies kein typisches Frauenthema sei, sondern eines, das Männer genauso betrifft. Sie selbst könne ihrem Job als Juristin nachgehen, weil die ganze Familie sie unterstütze und die Kinder ja auch noch einen Papa haben. Von daher sei Betreuung nicht nur eine Frauenfrage. „Es gibt auch Männer, die ihren Alltag anders gestalten wollen.“ Mit ein Grund, warum sie der Meinung sei, dass politische Vertretungen stets ein Spiegel der Gesellschaft sein müssten. Ulrike Lorenz-Meyer fand zudem, dass nicht jeder sich politisches Engagement leisten könne. Von daher plädierte sie dafür, dass kommunalpolitische Arbeit entlohnt gehöre. Und dass sie, und dafür bekam sie jede Menge Applaus, Rentenpunkte bringen müsse. Die strukturellen Defizite lägen jedoch auch daran, „dass es zu wenig Frauen in der Politik gibt“, war sich Claudia Alfons sicher. Deswegen plädiere sie für die Quote. „Ich war lange dagegen, weil ich immer dachte: Qualität setzt sich durch.“ Dann aber habe sie erkannt: „In der Rushhour des Lebens bestimmen Frauen nicht mit.“

Dass es gerade deshalb mehr Frauen in der Politik bedarf und dass Frauen Frauen wählen sollen, damit die frauenpolitischen Themen bearbeitet würden, dessen waren sich alle Diskutantinnen zusammen mit dem Publikum einig. Denn, wie Kreisrätin Daniele Kraft letztendlich bemerkte: „Wenn man nichts ändert, bleibt es so.“