Frauen kämpfen um Aufstieg, Männer gegen den Abstieg

Der erste große Handball-Heimspieltag des TSV Lindau in der Rückrunde steht heute, Samstag, an. Die Männer müssen dabei gegen den Tabellenletzten HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Anwurf: 19.45 Uhr) unbedingt punkten, um noch Chancen auf den Nichtabstieg aus der Bezirksklasse Bodensee zu haben. Bereits um 14 Uhr gastieren die TSV-Frauen als Tabellenzweiter der Kreisliga im Topspiel beim Spitzenreiter MTG Wangen II.

Um 12.50 Uhr wird die Partie der weiblichen C-Jugend gegen die dritte Mannschaft aus Weingarten angepfiffen. Die Mädchen um Trainergespann Theresa Berschl und Dagmar Brombeis fiebern diesem Spiel entgegen und hoffen, daheim den nächsten Sieg einzufahren.

Danach versucht die männliche A-Jugend aus Lindau, den ersehnten zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Keine leichte Aufgabe für die Jungs um Trainergespann Sebastian Lorenz/Robert Broszio. Doch wenn die Jugendlichen den Anweisungen der Trainer Folge leisten und auf dem Spielfeld ihr ganzes Potenzial ausschöpfen, sind zwei Punkte durchaus im Bereich des Möglichen. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Das Spiel der weiblichen B-Jugend, das um 18 Uhr angepfiffen werden sollte, wurde auf den 27. Februar (18.30 Uhr) verlegt. Wegen dieser Spielverlegung haben die Lindauer Handballfans noch genügend Zeit zum Kaffeetrinken im bewirteten Eingangsbereich der Dreifachhalle, bevor eines der Entscheidungsspiele der Männer I ansteht.

Mit einem Sieg könnten sich die Kreisliga-Handballer des TSV mit drei Punkten von einem Abstiegsplatz absetzen und würden sich sogar auf den neunten Tabellenplatz verbessern. „Der zweite Heimsieg muss endlich her“, sagt TSV-Spielercoach Norbert Knechtel. Doch bis es soweit ist, stehen 60 Minuten Abstiegskampf pur gegen die zuletzt stark spielenden Häfler an, die nach ihrem Sieg gegen Ulm-Wiblingen Morgenluft wittern und nach einem Nichtabstiegsplatz greifen. Auch wenn Lindau verletzungsbedingt auf Elias Bräu (Bänderriss) und Daniel Wagner (Weisheitszähne) verzichten muss, hat der TSV laut Vorbericht genügend Alternativen, um die Gäste in Schach zu halten und die wichtigen zwei Punkte zu holen. Anpfiff ist wie gewohnt um 19.45 Uhr.

Bereits um 14 Uhr am Samstag gastieren die Handballfrauen des TSV Lindau beim Meisterschaftsanwärter MTG Wangen II. Gegen die Württembergligareserve will „das jüngste Team“, so Dagmar Brombeis, möglichst gewinnen, um in der Tabelle vorbeizuziehen. Hierzu habe TSV-Coach Peter Rauch in den vergangenen Wochen gezielt taktische Maßnahmen im Training erprobt. Im Hinspiel kurz vor Weihnachten vor heimischer Kulisse unterlagen die Lindauerinnen, nach einer zwischenzeitlichen 18:14-Führung, am Ende noch mit 20:25.