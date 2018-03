„Unbeschreiblich weiblich“ heißt die zwölfte Show rund um Körperkunst und Kochkultur von Elmar Kretz, die vom 2. bis 11. März im Adler in Oberreute stattfindet. Schon jetzt wird gerätselt: Für wen ist das Dinner-Varieté eigentlich – für Männer oder für Frauen? Im Interview verrät Elmar Kretz, wer sich besonders über das Programm freuen wird.

Sie verzichten dieses Jahr in Ihrer Show fast ganz auf Männer. Sind Frauen die besseren Artisten?

Elmar Kretz (lacht): Könnte man so sagen: ja. Ich arbeite in meiner Veranstaltungsfirma und in allen meinen Shows immer sehr gerne mit Frauen zusammen. Die wissen, was sie wollen. Da gibt es wenig Diskussionen. Das macht Spaß. Bei Salto Culinare kommt dazu, dass die Leistung der Artistinnen einfach sehr schön anzusehen ist – körperbetont, mit viel Ausstrahlung. Das macht die Show sehr sinnlich.

Was zeigen die Damen denn im Allgäu?

In der diesjährigen Dinner-Varieté-Show sind sieben Artistinnen am Vertikaltuch, am Trapez, mit Zauberei und bei der Bodenakrobatik zu sehen. Bei der Auswahl habe ich auf die Fähigkeit, Spannung zu erzeugen und absolute Perfektion gesetzt. Das hohe Niveau und die sehr gute Leistung machen die Artistinnen höchst attraktiv.

Die Gäste dürfen also lauter schlanke, sportliche Frauen erwarten…

Nicht nur! Wir haben Frauen in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt zu Gast. Ihre Schönheit bringt die Kunst mit, die sie dem Publikum präsentieren. Und das ist tatsächlich einfach unbeschreiblich.

Ist „Unbeschreiblich weiblich“ eher etwas für Männer oder eher was für Frauen?

Definitiv für beide. Männliche Gäste schätzen die unterhaltsamen Elemente auf der Bühne in einem schönen Rahmen, den sie ganz wunderbar mit ihrer Frau genießen können. Wir haben aber auch reine Frauengruppen an unseren runden Tischen, die sich vor allem über das gesamte Arrangement freuen: der exklusive Rahmen, die hautnahen Darbietungen, der Austausch – auch mit den Komikern. Da wird immer viel gelacht.

Kann in einem geschindelten Allgäuer Gasthaus überhaupt Varieté-Atmosphäre entstehen?

Aber natürlich! Wir haben über die Jahre in eine Ausstattung investiert, die auch bei großen Produktionen zum Einsatz kommt. Konkret heißt das: aufwändige und teure Ton- und Lichttechnik, ein roter Bühneneingang, meterweise Stoff im Eingangsbereich, damit die Gäste gleich das richtige Ambiente betreten. Am Ende machen es die Details: indirekte Saalbeleuchtung, Kerzen, festlich eingedeckte Tische, Bankett-Service.

Heute würde man sagen „großes Kino“ in Oberreute…

Ja, kann man so sagen. Wir werden oft von überall angefragt, ob wir unsere Show auch in anderen Veranstaltungshäusern in größeren Städten inszenieren würden. Aber „Salto Culinare“ gehört in das Adler-Varieté-Theater. Die Show bleibt, wo sie ist.

Obwohl der Adler für so eine aufwändige Produktion eigentlich zu wenig Sitzplätze bietet, oder?

Der exklusive und intime Rahmen ist genau das, worauf ich Wert lege. Der Saal hat 150 Sitzplätze. Im Vergleich: Beim Ravensburger Weihnachtscircus haben wir in einer Vorstellung 1800 Gäste und bei Equus in der Bigbox in Kempten sogar 3000. Bei Salto Culinare ist ein ganz anderer, sehr persönlicher Kontakt möglich. Und natürlich ein schneller und ruhiger Service beim Menü, der perfekt zum Ambiente passt: Der Vorhang schließt und schon sind die Kellner mit den silbernen Hauben am Tisch und inszenieren den nächsten Gang.

An dieser Stelle haben Sie ja doch noch einen Mann ins Programm geschmuggelt…

Richtig: Der liebenswert-komische Comedy-Kellner Herr Panschke, der sprachlos sein wird angesichts der geballten Weiblichkeit. Ich arbeite schon viele Jahre mit dem gebürtigen Einbecker zusammen. Er setzt wie kein zweiter bei so einer fulminant femininen Inszenierung den fassungslosen Kontrapunkt.

Wie kamen Sie auf die Idee, sonst nur Frauen auf die Bühne zu holen?

Ehrlich gesagt, hege ich diesen Wunsch schon viele Jahre. Und nach dem italienischen Programm „Notte Italiana“ und der Flugzeug-Show „Crazy Flight“ passt das jetzt perfekt: 3,5 Stunden anregende Melange aus Sinnlichkeit, Temperament, Spannung, Erotik und Akrobatik inklusive Menü. Schon jetzt ist zu sehen, dass diese Show eine der erfolgreichsten wird.