Frauen in die Politik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Liberalen Frauen Schwaben, eine Vorfeldorganisation der Freien Demokraten, wählte am zweiten Oktobersonntag in Augsburg einen neuen Bezirksvorstand.

Nach vier Jahren übergibt die bisherige Vorsitzende und schwäbische Bezirksrätin Daniela Busse aus Kempten, ihr Amt an die Unterallgäuerin Melanie Reiner (33 Jahre) aus Bad Wörishofen. Unterstützt wird sie von den beiden gewählten Stellvertreterinnen aus Lindau, Angelika Fotiadis und Tania Rossmann, als Beisitzerinnen fungieren Melanie Lorek aus dem Unterallgäu und die Augsburgerin Iris Steiner, zudem wurde Anna Eberwein aus Senden als Schriftführerin gewählt.

Wir danken Daniela Busse für ihr Engagement, ihren Einsatz und für ihre großartige Arbeit mit welcher sie die Organisation geprägt und vorangebracht hat.

Auch weiterhin ist es uns ein besonderes Anliegen, Frauen politisch zu fördern, sowohl intern in der Partei als auch in der Öffentlichkeit durch Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. Wir möchten Frauen für die liberale Politik begeistern und dazu ermutigen sich für Ämter und Mandate aufstellen zu lassen. Gerade hinsichtlich der Landtags- und Bezirkstagswahlen wollen wir Frauen empowern und ein gemeinsames Netzwerk schaffen. Zusätzlich engagieren wir uns im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und wollen Themen aufgreifen, welche Frauen beschäftigen.