Frauen finden viele Tipps für neue Wege

Die erste Infobörse für Frauen hat großen Anklang gefunden. Auch strömender Regen hielt 200 Interessierte nicht davon ab, ins Zeughaus zu kommen und sich in Referaten und an den Ständen umfassend über das Thema „Neue Wege finden – durchstarten“ informieren zu lassen. Unter den Besucherinnen waren viele junge Frauen. Aber auch einige Männer trauten sich in die Runde.

Von unserer Mitarbeiterin Maria Luise Stübner

Aufmerksame Zuhörer fand Ingeborg Lorenz, Bildungsreferentin der VHS Lindau. Sie stellte Bildungsprämie und Weiterbildungssparen vor. Gefördert wird die Weiterbildung von arbeitenden Frauen und Männern (auch Minijobber) sowie von Berufsrückkehrerinnen, wenn das jüngste Kind unter 15 Jahre alt ist.

50 Prozent der Kosten für die Weiterbildung, maximal 500 Euro, können durch den Bildungsgutschein abgedeckt werden. Festgelegt sind auch Einkommensgrenzen (25 600 Euro/Jahr bei Alleinstehenden, bei Ehepaaren das Doppelte). Das Programm laufe 2011 aus, sagte Lorenz. Wer also Interesse hätte, solle bei der VHS Lindau die Prämien für 2010 und 2011 beantragen. „Erst die Prämie beantragen, dann sich für die Weiterbildung anmelden“, erklärte sie dabei.

Über die Alternative „Selbstständigkeit“ informierte Barbara Klause von der IHK Schwaben. Sie zeigte auf, worauf man von der Idee bis zur Gründung achten muss. Man sollte sich vor allem Zeit für die Durchführung lassen, die Motivation überprüfen, hinterfragen, ob das Konzept und die Finanzierung stimmen. Oft würde unter Zeitdruck „gehudelt“, fehlten kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse, so die Erfahrung Klauses.

Die Chancen und Risiken einer selbstständigen Tätigkeit waren auch Thema der Podiumsdiskussion. Hier saßen fünf Frauen, die diesen Weg erfolgreich beschritten hatten: Brigitte Sander ist heute Kommunikationstrainerin, Hannelore Diehm freie Finanzberaterin, Susanne Käser hat ein Einzelhandelsgeschäft für Damenbekleidung, Brigitte König einen Party-Service, und Andrea Ebeling ist Ernährungsberaterin.

Das Quintett schilderte seine Wege in die Selbstständigkeit und betonte: „Es war nicht einfach“. Eine Frau aus dem Publikum kommentierte das mit: „Sie kommen mir sehr privilegiert vor.“ Denn sie selbst war mit ihrer Selbstständigkeit gescheitert, weil ihr Mann gezielt ihre Arbeit torpedierte. Arbeitslos und inzwischen über 60, hat sie jetzt einen Rentenantrag eingereicht. Mit Abschlägen natürlich, und sie wird immer dazuverdienen müssen.

Viele Frauen kamen im Zeughaus miteinander ins Gespräch, erzählten von ihrer Situation und ihren Plänen. Was bremst zum Beispiel Mütter aus, die nach der Elternzeit wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren wollen? Es ist der fehlende Anspruch, aus dem ehemaligen Vollzeitarbeitsplatz in die Teilzeit zu wechseln. Nicht jede Mutter mit Kleinkind kann oder will 40 Wochenstunden und mehr außer Haus sein.

Eine 28-jährige Jungköchin möchte zur Kauffrau umschulen, weil sich ihre Arbeitszeiten nicht mit der Betreuung ihres Kindes vereinbaren lassen. Die Hartz-IV-Arge habe bisher abgewunken, so die junge Frau. Sie findet, dass in Deutschland generell zu wenig für Frauen und Kinder getan wird. Und Männer immer noch mehr verdienen als Frauen. „Und wie soll man da was ansparen für Weiterbildung und private Altersvorsorge?“, fragt sich die Alleinerziehende. Letztlich gab es für diese erste Infobörse jede Menge Lob.

Spontan entstand bei der Infobörse sogar die Idee zu einem Frauenstammtisch im Landkreis. Anja Hagg aus Weiler-Simmerberg schlug ihn vor, „denn Frauen ohne Netzwerk tun sich schwer“. Und Christine Rauck aus Scheidegg signalisierte sofort die Bereitschaft zum Mitmachen. Hagg will von einer Selbständigkeit in die nächste wechseln. Rauck stellt grade „ihr Leben auf den Kopf“: 20 Jahre hat sie als Ehefrau ihren Mann unterstützt. Jetzt will die ausgebildete Fremdsprachensekretärin, Hotelfachfrau und Fachkauffrau für Marketing sich neu orientieren. Bei dem anvisierten Frauenstammtisch geht es also keineswegs um den Austausch über Haushalt und Kinder. Sondern um den Kontakt mit Frauen, die ebenfalls „auf dem Sprung sind“, etwas verändern wollen. Wer Lust hat, hier mitzumachen, kann sich bei Anja Hagg unter Telefon (08387) 390032 melden.