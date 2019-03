Frauen brauchen keine Quote: Davon ist Lindaus Ex-Oberbürgermeisterin Petra Seidl überzeugt

Verantwortung zu übernehmen, hat sie immer gereizt. Probleme, sich durchzusetzen, kennt die resolute Westfälin ohnehin nicht. Weder als Anwältin noch als Oberbürgermeisterin, die zwölf Jahre an der Spitze von Lindau stand. Für Petra Seidl ist klar, dass Frauen wie Männer das Zeug dazu haben, politische Ämter anzutreten. Deswegen bringt sie die Diskussion um Frauenquoten auf die Palme.

Auf dem Schreibtisch von Petra Seidl stehen Blumen. Darin steckt ein Kärtchen mit der Aufschrift „Vielen Dank“. „Da konnte ich einer Frau helfen“, sagt die 62-Jährige lächelnd, die seit 2012 als Anwältin arbeitet. Wenn Petra Seidl etwas bewirken kann, ist sie in ihrem Element. Sei es im Gericht oder als Vorsitzende des Tierschutzvereins, des Roten Kreuzes, als Inner-Wheel-Präsidentin oder eben als Fraktionsvorsitzende der Freien Bürgerschaft im Lindauer Kreistag.

Politik hat sie schon als Teenager interessiert, sagt Seidl. Als freiheitsliebender Mensch sei für sie das Engagement in einer Partei aber nie in Frage gekommen. „Da unterliegt man schon gewissen Bindungen. Das möchte ich nicht.“ Das hielt sie aber nicht davon ab, für ihre Meinung einzutreten, auf Probleme aufmerksam zu machen und sich Mitstreiter zu suchen – kurzum Politik zu machen. Auch wenn ihr heute klar ist, dass ihr ohne Parteibuch so manche Tür versperrt geblieben sei.

„An der Traute hat es mir nie gefehlt, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Petra Seidl. Als Volljuristin hatte sie eine gute Grundlage für ihren späteren Job als Oberbürgermeisterin. Aber auch ihre berufliche Erfahrung in der Verwaltung, sie war ab 1988 im Münsterland unter anderem als Leiterin eines Ordnungsamtes und als Leiterin eines Haupt-, Personal- und Schulverwaltungsamtes tätig, war hilfreich. Als hauptamtliche Beigeordnete in Coesfeld (1994 bis 2000) hat sie viel über Politik gelernt: dass man auf die Befindlichkeiten der jeweiligen Gruppen achten muss. Und dass es manchmal nicht reicht, eine tolle Idee zu haben, sondern dass diese eben auch von den Richtigen kommen muss.

Mit Servicepersonal verwechselt

Eine „Hauptgemeindebeamtenkonferenz“, zu der verschiedene Vertreter der Kommune geladen waren, wird Seidl nie vergessen. Sie war in dem Heer aus grauen Anzügen die einzige Frau. Da trat ein Mann an sie heran und bat sie, für Kaffee-Nachschub zu sorgen. „Der hatte mich einfach mit dem Servicepersonal verwechselt“, sagt Seidl lachend. Auch damals fand sie den Vorfall amüsant. Es sei halt die Frage, wie man mit solchen Sachen umgeht. „Ich habe innerlich gelacht und mir gedacht, ich werd’s Dir schon zeigen, wenn Du später neben mir sitzt.“

Das war aber eine Ausnahme. „Ich bin immer für voll genommen worden“, betont Seidl. Als Frau habe sie keine Probleme gehabt, sich durchzusetzen. Da sei sie in Lindau in guter Gesellschaft. Sie freut sich, dass das Bodensee-Gymnasium endlich eine Frau an der Spitze habe, dass das Amtsgericht und die Lindauer Polizei von einer Frau geführt werden. Auch erfolgreiche Unternehmerinnen gebe es in Lindau. „Das zeigt, es geht ja“, meint Seidl. „Es tut der Stadt gut, auch mal in weiblicher Hand zu sein.“

Ob jemand in der Politik erfolgreich ist, ist für die 62-Jährige keine Frage des Geschlechts. Entscheidend sei die „persönliche Strickart“. Man müsse schon eine starke Persönlichkeit haben und dürfe manche Dinge nicht zu nah an sich heranlassen. Denn eins sei klar; „In dem Moment, wo Du oben bist, schauen alle auf Dich und testen Dich aus.“ Dabei gebe es auch schon mal persönliche Attacken, die hart an der Grenze seien. „Ich habe ein gutes Nervenkostüm und kann eine Menge aushalten“, sagt Seidl. Das gelinge nur, wenn man eine „gesundes, sicheres privates Umfeld hat, das einen schützt“. Und wenn man sich darüber bewusst ist, das dies ein Amt auf Zeit ist.

„Frauen sind stark“

Als Petra Seidl 1999/2000 in den Wahlkampf zog, „hat es schon Erstaunen geweckt“, sagt sie schmunzelnd. Oberbürgermeisterinnen waren in den 90er Jahren in Bayern noch nicht so häufig. Als Stadtoberhaupt hat sie es genossen, „gestaltend tätig“ zu sein und die Leitlinien der Stadt zu entwickeln, auch wenn ihr klar war, dass sie nicht immer gewinnen könne. Jetzt, wo sie in der kleinsten Fraktion im Kreistag sitzt, muss sie kleinere Brötchen backen. „Manchmal denkst Du schon, was tust Du da“, räumt sie ein. „Aber es ist wichtig.“

„Frauen sind sehr stark“, sagt Seidl. Sie müssten Familie, Beruf und häufig auch noch Pflege unter einen Hut bringen. „Da kann ich nur den Hut ziehen.“ Damit dieser Spagat auch gelingt, müssten aber auch die Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung stimmen. „Da ist die Politik stark gefordert.“ Sonst könne man nicht fordern, dass Frauen sich mehr engagieren.

Dass sie das Zeug dazu haben, um politische Ämter zu übernehmen, sei keine Frage. Frauen sollten mit ihrer Ausbildung und Persönlichkeit überzeugen, statt über eine Quote ins Amt zu kommen, sagt Seidl. Sie selbst würde sich als Quotenfrau nicht wohlfühlen. „Ich würde es nicht annehmen.“

Doch was zeichnet Frauen in der Politik aus? Frauen hören besser zu, ist die Erfahrung von Seidl. Und sie hätten mehr Fingerspitzengefühl, um Strömungen aufzufangen. Was sie ärgert, ist, dass bei Frauen immer noch „sehr stark aufs Äußerliche geguckt wird“. Angela Merkel sei beispielsweise immer wieder unschönen Attacken ausgesetzt. „Das finde ich grässlich und unangemessen.“

Dass so wenig Frauen in der Politik zu finden sind, führt Seidl nicht auf mangelndes Interesse, sondern auf die fehlende Zeit zurück. „Ich kenne viele engagierte Frauen in unterschiedlichen Altersklassen und Lebensmodellen.“ Viele seien einfach schon in verschiedenen Posten aktiv. Petra Seidl kennt das: „Ich befinde mich des Öfteren im Dauerlauf.“