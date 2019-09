Frau wird vom Lkw angefahren, überrollt - und bleibt fast unverletzt

So schnell wird die 51-jährige Frau aus Rankweil diesen Vorfall nicht vergessen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 4. September, auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Rankweil.

Trotz des Zusammenpralls fuhr der Fahrer weiter

Die Frau wollte in den Einkaufsmarkt und ging dabei vor einem vor dem Eingang stehengebliebenen Lkw vorbei in Richtung Geschäftseingang. In diesem Moment fuhr der Wagen los und erfasste die Frau frontal. Sie kam dabei zu Fall und blieb längs zum Lkw liegen. Der Fahrer, ein 48-jähriger Mann aus dem Raum Bludenz, welcher die schmächtige Frau überhaupt nicht wahrgenommen hatte, setzte seine Fahrt fort.

Glücklicherweise kam die Frau mittig des geradeaus fahrenden Dreiachsers auf dem Asphalt zu liegen und wurde deshalb von keinem der Räder oder einem anderen Fahrzeugteil berührt. Dadurch blieb sie bis auf ein großflächiges Hämatom an der linken Körperseite, welches vermutlich vom Sturz herrührte, nahezu unverletzt.

