Frau wird beim Wandern von Fels getroffen - tot

Dramatischer Wanderunfall in Vorarlberg: Eine 27-Jährige wird auf einer Tour am Widderstein von einem melonengroßen Stein getroffen und stürzt ab.

Wie die Polizei in Vorarlberg am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Sonntagmorgen am Einstieg der steilen Aufstiegsrinne zwischen Hochtannberg und Widderstein. Mitglieder einer dreiköpfigen Wandergruppe hatten demnach Schutz gesucht, weil sie einen Steinschlag kommen hörten. Doch das ging schief. Einer der Wanderer musste nach Polizeiangaben mit Ansehen, wie seine 27 Jahre alte Begleiterin von einem melonengroßen Stein am Kopf getroffen wurde und mehrere Meter abstürzte. Obwohl die Wanderer als Rettungssanitäter ausgebildet sind und sofort mit Wiederbelebungsversuchen begannen, konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Den Steinschlag hatten wahrscheinlich Gämsen ausgelöst, schreibt die Polizei.

