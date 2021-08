Frau verletzt sich schwer am Kopf

Eine 67-jährige Urlauberin ist am Mittwochmittag mit ihrem Fahrrad in der Schachener Strjaße gestürzt, wie die Polizei mitteilt. Die Frau war stadteinwärts unterwegs und wollte von der Straße auf den Radweg wechseln. Dabei bleib sie jedoch mit ihrem Rad am Bordstein hängen und schlug mit dem Kopf auf den Belag auf. Da sie keinen Helm trug, verletzte sie sich massiv am Kopf, so daß sie kurzzeitig das Bewußtsein verlor. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.