Ein Geschwisterpaar war am Samstagnachmittag mit seinen Leihfahrrädern in der Schachener Straße in Lindau unterwegs. Eine der beiden Damen wollte im Laufe der Fahrt auf den Fahrradweg wechseln und kam vermutlich aufgrund eines eigenen Fahrfehlers an einer Bordsteinabsenkung zu Fall. Das teilt die Polizei mit. Die Frau verletzte sich hierbei leicht und musste ärztlich behandelt werden.