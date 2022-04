Frau stürzt drei Meter tief in Bachbett

Als sie nicht mehr zurückkehrte, suchten die anderen Partygäste nach einer 23-Jährigen. Sie fanden sie schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Am späten Sonntagabend feierten mehrere Personen den bevorstehenden Saisonsabschluss in einer Bar im Bereich der Talstation in Gargellen. Die Bar befindet sich in unmittelbarer Nähe des Suggadinbaches. Die Frau ging im Lauf des Abends nach draußen und kehrte längere Zeit nicht mehr zurück.

Im feuchtnassen Gras ausgerutscht

Bei der Suche stießen die anderen Feiernden dann auf sie. Die 23-Jährige war offensichtlich im Dunkeln auf dem feuchtnassen Gras ausgerutscht und in das etwa dreieinhalb Meter tiefer liegende Bachbett gestürzt.

Die Bergrettung fand die Frau bewusstlos auf dem Bauch liegend vor. Nach der Bergung und Erstversorgung wurde sie mit einer Platzwunde am Kopf sowie Gesichtsverletzungen und einer Fraktur am Unterschenkel mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Am Einsatz waren Mitglieder der Bergrettung, der Rettung St. Gallenkirch und Bludenz sowie der Feuerwehr St. Gallenkirch mit 18 Einsatzkräften vor Ort.