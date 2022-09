Nach Streit mit Ehemann: Frau stürzt von Balkon und fällt sechs Meter tief

Den Notruf wählte am Freitagabend, 16. September, eine Anwohnerin, die mitbekommen hatte, wie eine Frau aus dem zweiten Obergeschoss des Nachbarhauses vom Balkon stürzte und sich dabei schwer verletzte. Nachdem Ersthelfer die Gestürzte vor Ort versorgt hatten, veranlasste der Notarzt ihre Verlegung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die 28-jährige Frau befindet sich nach Mitteilung der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Die Umstände des Sturzes waren hingegen zunächst unklar. Anwohner hatten demnach einen Streit zwischen der Frau und ihrem Ehemann wahrgenommen, weswegen die Beamten ein Verschulden des 33-jährigen Ehemannes zunächst nicht ausschließen konnten. Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim nahmen ihn wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vorläufig fest.

Streit mit dem Ehemann

Die weiteren Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Memminger Kripo ergaben noch in der Nacht, dass die 28-Jährige an diesem Freitag erstmals aus dem Iran zu dem Mann nach Deutschland gereist war. In der gemeinsamen Wohnung kam es dann zu einem Streit, in dessen Folge die Frau auf den Balkon flüchtete und über die Brüstung kletterte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte sie dabei ohne Fremdeinwirkung rund sechs Meter in die Tiefe.

Nachdem die Ermittler die 28-Jährige schließlich vernehmen konnten, wurde der 33-Jährige in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen ermittelt jetzt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Mann.