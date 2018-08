Frau setzt Blinker nicht zurück und kollidiert mit Roller

Weil eine 67-jährige Autofahrerin den Blinker nach dem Abbiegen nicht zurückgesetzt hat, ist ein Unfall passiert. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Bregenzer Straße von Östereich kommend stadteinwärts unterwegs, als sie nach dem Ausfahren aus dem Kreisverkehr vergaß, den Blinker auszumachen, und weiterfuhr.

Eine 69-Jährige, die mit ihrem Roller auf der Leiblachstraße in Richtung der Bregenzer Straße fuhr und in die Bregenzer Straße abbiegen wollte, nahm an, dass die Autofahrerin, die auf der Bregenzer Straße fuhr, in die Leiblachstraße abbiegen wollte, da sie ja den Blinker gesetzt hatte.

Die Lindauerin wollte jedoch weiter geradeaus fahren und konnte den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Rollerfahrerin leicht. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Die Rollerfahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der Missachtung der Vorfahrt.

Wie die Polizei schreibt, muss die Autofahrerin nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.