Frau missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Auto

Eine 26-jährige LIndauerin ist am Samstag mit ihrem Auto von der Münchhofstraße Richtung Schulstraße unterwegs gewesen. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger mit seinem Auto die Schulstraße in Richtung Steigstraße. Der 31-jährige war von der Rickenbacher Straße in die Schulstraße abgebogen. Die Lindauerin hätte laut Polizei an der Einmündung der Münchhofstraße in die Schulstraße dem 31-jährigen die Vorfahrt einräumen müssen. An der Einmündung wird die Vorfahrt durch ein Stoppzeichen geregelt. Die 26-jährige missachtete jedoch die Vorfahrt des 31-jährigen und fuhr mit ihrem Auto in die linke Fahrzeugseite des vorfahrtberechtigten Autos.

Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Es entstanden an den beiden Autos jedoch Schäden in Gesamthöhe von 10 000 Euro, schätzt die Polizei. Während das Auto der Lindauerin nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit war, musste das Auto des 31-Jährigen abgeschleppt werden. Die 26-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Vorfahrtsverletzung.