Frau missachtet Quarantäne

Beamte der Lindauer Polizei haben am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr eine 42-jährige Mofa-Fahrerin in der Schulstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau betrunken war. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest erbrachte fast eineinhalb Promille. Ob die Fahrerin überhaupt einen gültigen Führerschein, alternativ eine Mofa-Prüfbescheinigung, besitzt, klärt die Polizei noch. Zudem äußerte die Fahrerin während ihrer Kontrolle, dass sie derzeit an Corona leide und eigentlich in Quarantäne sein müsste. Sie wird wegen der Trunkenheitsfahrt und des Quarantänteverstoßes angezeigt.