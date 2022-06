Frau lässt brennende Kerze in Wohnung und geht zur Arbeit

Ordentlich geraucht hat es am Mittwoch, 1. Juni, gegen 18 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Bregenzer Michael Gaismayrstraße. Nachdem die Polizei darüber informiert wurde, rückten die Feuerwehren Vorkloster und Bregenz Stadt aus. Sie konnten den Brandherd vor Ort sofort lokalisieren und löschen.

Offenbar hatte eine brennende Kerze, die in ein Chromstahlwaschbecken gestellt wurde, Plastikteile entzündet und dadurch die starke Rauchentwicklung verursacht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war niemand in der Wohnung, heißt es vonseiten der Polizei.

Kerze sollte „fertig abbrennen“

„Die Wohnungseigentümerin hatte die Kerze offenbar fertig abbrennen lassen wollen und diese dafür in das Waschbecken gestellt, um dann anschließend zur Arbeit zu gehen“, erläutert ein Polizeisprecher die Umstände.

Die Höhe des Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt, heißt es weiter. Die Feuerwehren waren mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls am Einsatz beteiligt waren ein Rettungswagen der Rettung Bregenz und mehrere Streifen der Stadt- und Bundespolizei.