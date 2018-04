Eine 67-Jährige ist am Donnerstagvormittag erwischt worden, wie sie in einem Drogeriemarkt in der Kemptener Straße ein Parfüm aus der Verpackung nahm und das Etikett entfernte. Die 67-Jährige wurde nach der Kasse durch das Personal angehalten, sie hatte das Parfüm nicht bezahlt. Das Parfüm hatte einen Verkaufswert von 79,95 Euro.