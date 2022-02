Frau entlarvt falsche Polizeibeamte

Wiederholt haben sogenannte falsche Polizeibeamte am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, bei einer 56-jährigen Frau aus Lindau/Oberreitnau angerufen und die bereits bekannte Geschichte von der Einbrecherbande aus der Nachbarschaft erzählt. Die Anruferin gab sich laut Polizeibericht als Frau Stein von der Kripo in Friedrichshafen aus. Da der angerufenen Frau die Masche bekannt war, legte sie umgehend auf und verständigte die richtige Polizei in Lindau. Ein Schaden entstand nicht.