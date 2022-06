Frau beleidigt und bespuckt Verkäuferin

In einem Lebensmittelmarkt in der Lagerhausstraße in Lindau ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr zu Beleidigungen durch eine 41-Jährige Frau gegenüber einer dort beschäftigten Verkäuferin gekommen, wie die Polizei schreibt. Die 41-Jährige, die in Begleitung eines dreijährigen Mädchens war, wollte die Mitarbeitertoilette des Marktes benutzen. Da dies nicht möglich war, wurde eine der anwesenden Verkäuferinnen als blöde Kuh und asoziales Pack beleidigt. Danach bespuckte die 41-Jährige die Verkäuferin noch. Diese verständigte dann die Polizei.

Gegen die Frau aus Lustenau wurde eine Anzeige wegen Beleidigung erstattet.