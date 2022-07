Frau bekommt Schwächeanfall und fällt in den See: Zwei Männer retten sie vor dem Ertrinken

Eigentlich will die ältere Frau am Mittwochabend zum Baden gehen. Aber sie fühlt sich nicht gut und fällt ins Wasser. Wegen eines Zufalls kann ihr geholfen werden.

Am Mittwochabend wollte eine 78-jährige Anwohnerin in der Nähe des Lindenhofparks im See baden gehen. Wie die Polizei mitteilt, bekam sie aus bisher unbekannten Gründen einen Schwächeanfall und fiel ins Wasser.

Nachbarin bemerkt den Vorfall

Glücklicherweise hatte sie Schutzengeln: Eine 52-jährige Nachbarin bemerkte laut Polizei die hilflose Frau und leistete zusammen mit zwei Männern Erste Hilfe. Sie konnten die Seniorin aus dem Wasser retten.

Ein Notarzt brachte die Frau ins Krankenhaus. Sie sei ansprechbar gewesen und musste nicht reanimiert werden.

Jetzt sucht die Lindauer Polizei die beiden Ersthelfer, die der Frau geholfen haben. Die Polizei bittet die Retter oder andere, die etwas darüber wissen, sich unter der Telefonnummer 08382 91 00 zu melden.