Französische Bulldoggenmischling „Lady“ sucht ein neues Zuhause

Die kleine französische Bulldoggenmischlingsdame „Lady“ aus dem Lindauer Tierheim möchte gerne in ein richtiges Zuhause umziehen.

Wie das Tierheim mitteilt, ist die kastrierte Vierbeinerin am 1. Oktober 2014 geboren. Die neuen Besitzer sollten laut Tierheim Hundeerfahrung und viel Zeit für sie haben. Sie sei ungern allein und möchte am liebsten der einzige Hund im Haus sein. Für Leckerlis tut sie fast alles, weiß das Tierheimpersonal. Die aufmerksame Lady sei zu ihrer Bezugsperson folgsam, verschmust und anhänglich und fährt gerne Auto. Sie kann zwei bis drei Stunden allein im Hause bleiben. Allerdings habe die Hündin hat gesundheitliche Probleme und leidet unter Arthrose. Deshalb wäre ein ebenerdiges Zuhause mit Garten vorteilhaft, so das Tierheim.