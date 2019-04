Frühlingshafter Musikgenuss in Oberreitnau

Das feierlich geschmückte Oberreitnauer Freizeitzentrum ist am Samstagabend zum Bersten gefüllt gewesen. Den Auftakt machten die jungen Musiker des Vororchesters Bösenreutin, Oberreitnau und Unterreitnau unter der bewährten Leitung von Roman Altmann mit sehr weichen und homogenen Klängen. Nach einer flotten Samba war der Auftritt schon viel zu schnell vorbei, so dass die Zugabe, ein Queen Medley, höchst willkommen war.

Nach den Grußworten von Vorstand Jürgen Mayer und Bürgermeister Karl Schober starteten die fast 60 Musikanten unter der Leistung von Peter Klemisch mit „Salemonia“. Mit dem flotten Marsch, der zum Festival in Salem komponiert worden war, stimmten die Musiker ihr Publikum mit wohlbekannten Klängen wunderbar schwungvoll auf den Abend ein.

Mirjam Schweizer, die einmal mehr erfrischend unterhaltsam und informativ durch das Programm führte, kündigte das nächste Stück „At the Break of Gondwana“ schon so an, dass schnell klar wurde: Hier kommt ein Kernstück des Konzertabends und der langen Probenarbeit. Diese Reise in die Vergangenheit der Erde und die Entstehungsgeschichte der heutigen Kontinente ließ die Zuhörer mit ihren wunderbar majestätischen Anfangsklängen unverzüglich das Hier und Jetzt vergessen. Ruhige und gefühlvolle Passagen wechselten sich ab mit bombastischen und teils bedrohlichen Passagen. So konnte das Publikum tief in die damalige Welt eintauchen und die phantastischen Klänge rundum genießen. Mit „Absolut crossover“ präsentierten die Musiker eines der Stücke für ihr Wertungsspiel in einem Monat. Mit seinen Bigband- und Solopassagen war es so völlig anders als sein Vorgängerstück, aber nicht weniger unterhaltsam.

„Perfect“ beschließt den perfekten Abend

Nach der Pause ging es leicht und beschwingt weiter mit der bekannten Polka „Augenblicke“, eine gute Einstimmung auf die folgenden Ehrungen. Der anschließende Marsch „O Vitinho“ war ein portugiesischer Marsch und damit so völlig anders als die in Deutschland üblichen Märsche. Die warmen und wohlklingende Töne verbreiteten überschäumende Freude und ließen aufgrund der tatsächlich ungewohnten Klänge vor den Augen der Zuschauer eine portugiesische Kapelle vorbeiziehen. Es war eine gute Einstimmung auf die folgende Weltreise mit Filmklassikern aus der Feder von John Barry. Und wie es bei guter Filmmusik gerne so ist, wurden die Zuhörer in Sekundenschnelle gepackt und in eine ferne Welt versetzt, teilweise entschleunigt, mal entspannt oder aufgerührt, aber immer bestens unterhalten.

Nicht minder unterhaltsam und vielschichtig präsentierten die Musiker die „Rocky Horror Picture Show“. Toll gespielt, baute sich dieses opulente Stück immer weiter auf, so dass die Zuhörer mit jeder Passage ein Stück mehr mitgerissen wurden. Der „Mussinan-Marsch“ bildete einen würdigen Abschluss eines sehr unterhaltsamen Konzertabends, der mit Bravo-Rufen bedacht wurde. Da durften die beiden obligatorischen Zugaben natürlich nicht fehlen. Mit dem Simon & Garfunkel Medley wurde es so noch einmal richtig herzerwärmend, mitreißend und unterhaltsam. Selbst Dirigent Peter Klemisch stand der Spaß an der Musik ins Gesicht geschrieben. Mit „Perfect“ von Ed Sheeran brachten die Musiker noch einmal ganz moderne Klänge in den Saal und gleichzeitig den perfekten Abschluss eines perfekten Abends.