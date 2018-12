„Früher war die Meinung des Trainers Gesetz“

Thomas Kristen, Trainer der SGM Hege-Nonnenhorn/Bodolz, ist mit dem Erreichten seiner Mannschaft nach der Hinrunde der Fußball-Kreisliga A2 zufrieden. Im Gespräch mit Giuseppe Torremante sagt er, dass ihn drei Mannschaften positiv überrascht haben. Von drei Teams ist er enttäuscht.

Herr Kristen, viele Trainer haben Probleme ihre Spieler so zu motivieren, dass sie regelmäßig ins Training kommen und für den Verein alles geben. Haben Sie diese Beobachtung auch gemacht und wie ist es bei Ihrem Verein?

Das ist in den unteren Ligen in der Tat ein Problem. Ich bin heute 50 Jahre alt und als ich selber gespielt habe, da war die Meinung des Trainers Gesetz. Da wurde nicht diskutiert. Heute meinen einige Spieler, dass sie mehr wissen als der Trainer. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Der Fußball ist nicht mehr Mittelpunkt, sondern Beiwerk. In Hege bin ich zufrieden, wie meine Jungs trainieren. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass einige Spieler andere Aufgaben übernehmen und sich so mit dem Verein mehr verbunden fühlen.

Welche Mannschaften haben Ihnen in der Vorrunde große Freude bereitet?

Es sind drei Teams. Der SV Achberg hat sich gut verstärkt und dominiert die Liga. Der FV Langenargen zeigte als Aufsteiger sehr gute Spiele und hat eine starke Offensive. Hier stimmt die Mischung im Team. Der SV Oberteuringen hat mit Michael Krause als Trainer und Hartmut Brandl als Sportlicher Leiter viel Kompetenz. Hinzu kommt noch die Qualität des Trainings und des Kaders.

Welche Teams haben Sie sehr enttäuscht?

Der FC Dostluk wollte unter Trainer Serkan Buz vorne mitspielen, doch von Beginn an war irgendwie der Wurm drin. Buz trat zurück, aber so richtig besser wurde es nicht. Die VfB U23 hat große Qualität und einen guten Kader. Ich glaube, dass manche Spieler Probleme haben in der A2 zu spielen. Für mich ist dies, nicht nachvollziehbar. Wer mich auch enttäuscht hat, war die SpVgg Lindau. Ich hätte bei der Mannschaft, die ein solches Potenzial hat, mehr Konstanz erwartet. Dem war nicht so, deshalb hinkt das Team in der Tabelle hinterher.

Wie sind Sie denn mit Ihrer Mannschaft zufrieden?

Wir wollten einen Platz zwischen Platz fünf und Platz acht erreichen. Wir sind Achter und deshalb im Soll. Wir hätten ein paar Punkte mehr haben können. Wir haben in manchen Spielen Punkte liegen lassen. Allerdings ist die Derby-Bilanz okay. Gegen Lindau spielten wir zweimal Unentschieden, Schlachters haben wir mit 3:1 besiegt und auch gegen Spitzenreiter Achberg holten wir beim 2:2 einen Punkt.

Hat sich das sportliche Niveau der Liga verändert?

Ich glaube nicht. Die beiden Aufsteiger Langenargen und Kosova sind eine Bereicherung und haben so manchen Favoriten geärgert. Ansonsten sind die Spiele vom Niveau her weder schlechter noch besser. Die Liga ist ausgeglichen und abgesehen vom FC Friedrichshafen (Tabellenletzter mit nur einem Punkt, Anmerkung der Redaktion) kann jeder jeden schlagen.

Lassen Sie uns vorausblicken. Was erwarten Sie 2019? Werden manche Mannschaften nachrüsten?

Ich denke schon. Die SpVgg Lindau feiert 2019 ihr 100-jähriges Bestehen und will in die Bezirksliga aufsteigen. Ich bin überzeugt, dass im Winter ein paar offensive Spieler geholt werden. Ansonsten denke ich, dass die Meisterschaft nur über Achberg geht. Tettnang, Oberteuringen und Lindau spielen um den Relegationsplatz. Sollten aus der Bezirksliga Mannschaften in unsere Staffel absteigen, dann wird es ein harter Abstiegskampf. Dostluk, die SGM Fischbach und Kosova sind derzeit betroffen.