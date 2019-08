Fränkisches Musikkabarett mit Gankino Circus

Zum dritten Mal hat der Lindauer Zeughausverein die fränkische Musikkabarettisten Gankino Circus eingeladen: Am Samstag, 31. August, um 20 Uhr präsentieren sie ihr neues Programm „Die Letzten ihrer Art“. Der Titel trifft den Nagel auf den Kopf, heißt es in der Ankündigung: vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn. „Das neue Programm ist ein Geniestreich – davon durften wir uns schon selbst in Dietenhofen, der Heimat unserer Lieblingsfranken, überzeugen“, schreiben die Verantwortlichen des Zeughausvereins. Der Eintritt kostet 22 Euro (ermäßigt 18 Euro), Karten gibt es in „Die Handlung“ (Fischergasse 4) und an den bekannten Vorverkaufsstellen wie Lindaupark, Stadttheater und Tourist-Info sowie unter www.zeughaus-lindau.de; Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf. Foto: