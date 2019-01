Fränkischer „Dreggsagg“ begeistert Publikum

Die Inselhalle ist rappelvoll und Michl Müller, der sich darüber sichtlich freut, hat sein Publikum sofort auf seiner Seite – samt Thomas aus Nonnenhorn. Sein aktuelles Programm heißt „Müller ... nicht Shakespeare!“ und so dienen altes Schlossmauerwerk, der Balkon von Romeo und Julia und sonst nur eine verdeckte Säule als Kulisse. Michl Müller beherrscht die große Bühne sofort – wo andere klein und verloren wirken, wird der närrische Franke mit der frechen Schnauze zum Riesen.

Nachdem er bescheiden erklärt hat, dass er der Michl Müller und nicht Shakespeare sei (der auf jener verdeckten Säule, als Totenkopf und meistens unter einem Tuch versteckt hautnah dabei ist) jagt der fränkische Vollblutkabarettist, Comedian und Sänger im gestreckten Galopp durch sein Programm. Ab dem ersten Satz jubeln und lachen die Zuschauer. Dass einer, der so schnell spricht, dass seine Zuhörer sich anstrengen müssen um mitzukommen, 90 Minuten lang ohne Pause ein Pointenfeuerwerk nach dem anderen zündet, ohne auch nur einmal langweilig zu sein, ist an und für sich schon eine Besonderheit.

Und nach der Pause geht es schließlich ungebremst weiter. Alle bekommen scharfsinnig ihr Fett weg: Politiker, Parteien, die Jugend und die Alten – allen schaut er kritisch auf die Finger, nimmt sie lebensnah aufs Korn und verpackt seine Wahrheiten in Humor. Spricht von der Liebe, die für Männer so einfach wäre und die die Frauen so kompliziert machen, und von Verordnungen wie dem Rauchmelder im Schlafzimmer, der beim heißen Liebesspiel (der über 60-Jährigen) auslöst. Vom Mikroplastik im Körper, von der Altersarmut, von seiner eigenen Beerdigung, die schön sein soll, und von Trump „der Notgeile mit dem Fiffi auf dem Kopf“.

Mit schelmischer Miene lässt er seinen Gedanken über Politik und Gesellschaft freien Lauf. Es gibt es kein Halten mehr, zunächst für Müller mit seinen frechen Sticheleien, dann für das Publikum, das kichert, schmunzelt und lauthals lacht.

Shakespeare, der ja doch einer der ganz Großen war, unter denen, die mit ihren tragischen wie komischen Geschichten über die Beziehungen der Geschlechter die Zuschauer in Bann schlugen, lässt er sächseln. Denn, so erklärt der Totenkopf, das ganze beruhe auf einen Übersetzungsfehler: „Ich angle und ich komme aus Sachsen.“ Und so sei er in den Geschichtsbüchern zum Angelsachsen geworden. Ohne Gegenwehr lässt er es zu, dass Müller behauptet, „Romeo und Julia“ sei nichts anderes als Rosamunde Pilcher in Reinkultur. Und Shakespeares Zitat „Ach wärest du nicht alt geworden, bevor du weise wurdest“ ins Heute mit „dumm geboren, nichts dazugelernt“ übersetzt.

Daneben versprüht der sympathische Stand-up-Comedian einen Hauch von Helene Fischer. Und das, obwohl er zögert, sonntags „Tatort“ zu schauen, aus Furcht sie könnte in dem Format mitspielen. Dafür gelingt es dem selbst ernannten „Dreggsagg“ (Fränkisch für „Schelm“) mühelos, Ängste vor dem Brexit zu nehmen, da wir kulinarisch nur wenig verlieren dürften. Anders verhält es sich mit der Politik in Bayern. „Söder ist CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident. Wie schlimm muss es um Bayern stehen, wenn die schon einen Franken wählen?“. Sagt der Franke. Und dann der Blick auf die SPD: „Da hat jeder Eierlikör mehr Prozent. Von den Eiern ganz zu schweigen.“

Liebe, Glück, Unsterblichkeit und seine saubere Unterhose

Dass Müller auch sehr musikalisch ist, wusste vielleicht nicht jeder. Jedenfalls sind die Lieder, die er im Verlauf des Abends als Parodie in fränkischem Dialekt wahlweise auf Ed Sheeran oder Helene Fischer singt, absolut hörenswert. Besonders begeistert er sein Publikum mit seiner Helene-Fischer-Parodie, deren Choreografie er als Fälschung entlarvt, nämlich der Sicherheitshinweise der Flugbegleiter im Flugzeug. Mit spitzbübischem Charme sind Liebe, Glück, Unsterblichkeit und seine saubere Unterhose allgegenwärtig, selbst wenn er zum Vergnügen des Publikums immer mal unter die Gürtellinie abrutscht – das wirkt mit seinem breite fränkischen Dialekt weit weg von schlüpfrig.

Aufgepeppt mit einem gehörigen Schuss Selbstironie liefert Müller ein dreistündiges Pointen-Feuerwerk ab, das das Lindauer Publikum mit tosendem Beifall und lautem Jubel quittiert.