FOSBOS & BSZ Lindau unterstützen Lindauer Tafel

Nachdem schon im Jahr zuvor eine enorme Spende an die Lindauer Tafel durch die vielen verkauften Adventskalender mit Lindauer Bodensee-Fruchtsäften zustande kam – wir berichteten neulich – konnte die SMV der FOSBOS Lindau, Johannes Wörtz als Projektkoordinator und Antje Schubert, Schulleiterin des BSZ Lindau, Harald Thomas einen Spendenscheck über gut 300 Euro überreichen.

Bei diesem Anlass dankte er als Geschäftsführer des Caritasverbands für den Landkreis Lindau außerdem ganz herzlich Elea Nahra und Simon Nyaku, den FOSBOS-Schülersprechern, für ihren klasse Einsatz bei der Aktion für die „Tafel Lindau“ im Einkaufszentrum Lindaupark am 26. November, bei der ungefähr ein Dutzend weitere Schülerinnen und Schüler wie jedes Jahr Kunden freundlich ansprachen und für die Unterstützung der Tafel warben. Dieses Mal mit besonders großem Erfolg, denn so wurden sogar 1550 Artikel an diesem Samstag der Tafel gespendet – so viel wie noch nie in den Jahren davor.

Die Spendenbereitschaft der Lindauer ist groß. Dafür vielen Dank und an alle, die auch die Adventskalender-Aktion mitgemacht und möglich gemacht haben: die elfte Klasse Gestaltung der FOSBOS Lindau mit Jana Gertke im Fach Medien und das Landesfachsprengel für Packmitteltechnologie der Berufsschule Lindau, sowie wegen deren tatkräftiger Unterstützung Hans Kolb Wellpappe aus Memmingen, wodurch sich der digitale Schülerentwurf in eine reale Verpackung umsetzen ließ.