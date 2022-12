FOS-Techniker kraxeln im Cavazzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Geführt vom Bauleiter Florian Weber und Ursula Schwarz, Assistentin der Museumsleitung, mit weißen Helmen auf den Köpfen, stiegen wir, 17 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse der Ausbildungsrichtung Technik der FOSBOS Lindau, die beiden Werkstattmeister Samuel Keck (Holz/Bau) und Winfried Griesmann (Metall), in Begleitung der Kunsthistorikerin Lucia Keck über Rohre, Balken, Kabel. Die Kreissägen kreischten, hier und da wurde gehämmert, wir wichen Maurern mit Mörtelkübeln aus, denn die Arbeiten waren voll im Gange. Und genau das wollten wir ja auch sehen bei dieser außerordentlichen Führung: wie Stuckateure, Zimmerer, Gipser und Co. eben beim Arbeiten sind, auf einer Baustelle, die ihresgleichen sucht, denn eines ist sicher, den Cavazzen, eines der schönsten barocken Bürgerhäuser der Bodenseeregion, denkmalgerecht und barrierefrei mit insgesamt 48 verschiedenen Einzelfirmen als Museum zu restaurieren und ist kein Klacks.

Bei der Begehung wurden wir dabei auf aberwitzige Details hingewiesen, wie zum Beispiel im Obergeschoss: die sogenannte Mann-an-Mann-Balkendecke. Teils zwölf Meter lange Eichenstämme aus dem Bregenzer Wald überspannen die Decken. Darüber wurde damals Parkett verlegt, darunter filigrane Stuckdecken aufgebracht, die nun per „Weichspießung“ (Deckenstützen mit Kissen) abgefangen wurden, um die Stämme entnehmen, mit gemahlenen Nussschalen möglichst schonend abstrahlen und die überholten Balken wieder einsetzen zu können.

Abschließend landeten wir im Dachstuhl, der Hauptattraktion an sich und gewissermaßen eine begehbare Skulptur, die dann auch so dem Museumspublikum präsentiert werden wird. Dreistöckig und ganz oben noch so groß, dass zwei LKW aneinander vorbeifahren könnten. Dieser ist freitragend verspannt erbaut, für damalige Zeit (1728/29) ein bautechnischer Quantensprung des Appenzeller Architekten Jakob Grubenmann. Teils wurde der Dachstuhl jetzt um gut 20 cm mit einem 30-Tonnen-Hyrdaulikstempel angehoben, wiederum eine bauliche Meisterleistung, wie ein Zimmermann erklärte. Noch lebensnaher kann Schule – die Exkursion fand nämlich im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung, dem besonderen Merkmal der FOS, statt – wirklich nicht sein.

Wenn Sie auch gerne mehr Einblicke in diese Bauarbeiten haben möchten, kommen Sie doch am Tag der offenen Tür der FOSBOS Lindau am 4. Februar vorbei, denn dort werden Fotos zur Exkursion zu sehen sein.