FOS-Techniker auf Testfahrt

Am Donnerstag, 28. Juli war die 11. Klasse der Ausbildungsrichtung Technik der FOSBOS Lindau mit Praktikumsbetreuerin Petra Weßling und Klassenleiter Stephan Abendschein im Rahmen der sogenannten Fachpraktischen Ausbildung, dem Alleinstellungsmerkmal der Fachoberschule, bei unserem außerschulischen Partner, der Firma Continental. Doch dieses Mal hieß uns diese nicht in Lindau, sondern im Shelter 15, einem Hangar des ehemaligen Fliegerhorsts Memmingerberg, willkommen. Dort wird Continental seinen Standort sogar noch auf bis zu 150 MitarbeiterInnen erweitern und zum New Engineering Campus Memmingen ausbauen, wie uns Marc Haussmann, Head of Location Management, mitteilte, denn „Mit unseren Produkten und Lösungen“, so Haussmann, „fokussieren wir uns auf sichere, autonome, vernetzte und nachhaltige Spitzentechnologien.“

Klingt gut, aber wie muss man sich das vorstellen – die Entwicklung von neuen automatisierten Fahrassistenzsystemen? Kofferraum und Türen auf und schon erklärte uns Application Engineer Christian Rötzer unmittelbar am Auto, welche Technologien hier mit diverser Messtechnik ausgewertet werden. Von außen ein fast normaler Passat, der es aber gehörig in sich hat, denn zig Kameras nehmen zum Beispiel das Umfeld auf und erkennen potenzielle Fußgänger, um automatisch das Auto rechtzeitig abzubremsen oder sogar zum Stillstand bringen zu können.

Davor vermittelte uns HR Business Partner Svenja Feßler alles was man wissen muss, wenn man nach dem (Fach-)Abitur bei Continental einsteigen möchte. Sie plauderte dabei ein wenig aus dem Nähkästchen, was es denn bei Bewerbungsgesprächen zu berücksichtigen gäbe, was ja durchaus passieren könnte, denn „Continental wird hier“, so Frau Feßler, „unter anderem zwei Duale Bachelor-Studienplätze, für Automotive Engineering und Embedded Systems, anbieten für die man sich jeweils ein Jahr vorher bewerben muss.“

Test Engineer Annett Marx nahm uns am Ende direkt mit dem Bus von Funk Touristik Tettnang auf die Teststrecke, damit wir dort live Tests sehen und damit miterleben, wie diese automatisierten Fahrassistenzsysteme im Test funktionieren.

Die Schüler wie Lehrkräfte waren geflasht und so mancher spielt nun mit dem Gedanken, im Anschluss an die FOSBOS Lindau in die Fahrzeug- oder E-Technik einzusteigen, um an solchen Entwicklungen, die uns schon jetzt und künftig überall unterstützen werden, mitzuarbeiten.