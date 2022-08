FOS-Gestalter auf Baustelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. Juli trafen wir, die 11. Klasse der Ausbildungsrichtung Gestaltung der FOSBOS Lindau mit ihrer Lehrkraft für Gestaltung Theorie und Medien Jana Gertke, uns im Rahmen der sogenannten Fachpraktischen Ausbildung mit unserem außerschulischen Partner, der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH.

Eines war von vornherein klar: es wird ein voller und heißer Tag. Treffpunkt Hundweilerplatz. Im Schatten wartete schon der Geschäftsführer der GWG Alexander G. Mayer auf uns und hieß uns freundlich willkommen. „Was glaubt Ihr wie es damals vor knapp hundert Jahren für eine Familie war, hier zu wohnen?“ Im Keller gab es für mehrere Mietparteien eine Waschküche mit einem Boiler. Nach einem festen Terminplan, wuschen die Mieter dort ihre Wäsche und auch – weil ohne Bad – sich selbst.

Zunächst erzählte er uns so einiges zu diesem Projekt. Gebaut um das Jahr 1926, wurde das Ensemble, bestehend aus sechs Häusern, 2002 von der Stadt abgekauft, farblich originalgetreu restauriert, saniert und modernisiert, so dass heute insgesamt 26 Wohnungen dort zur Verfügung stehen. Dann wurden wir von ihm und Gabriella Herrmann, Prokuristin und Syndikusrechtsanwältin, in eines der Treppenhäuser geführt, damit wir einen Eindruck von der ganz spezifischen Atmosphäre und der gut erhaltenen, fast hundert Jahre alten Handwerkskunst einer derartigen Immobilie bekommen. Dabei hob er die Bedeutung der sogenannten „grauen Energie“ hervor. Klingt nach Science-Fiction, ist aber was ganz anderes. In den Bau eines solchen Hauses, die Fertigung der Holztreppe, die noch originalen Wohnungstüren etcetera floss viel Herz und Energie, einmal abgesehen von den Rohstoffen, die hierfür verbraucht wurden. „Diese einzelnen Gewerke Instand zu setzen und weiter zu nutzen ist pure Nachhaltigkeit“, so Mayer.

So sahen wir, wie’s auch laufen kann: eben nicht wegwerfen, sondern, falls noch möglich und sinnvoll, eben erhalten, weiterhin benutzen und damit Energie sparen. Auf diese Weise gewannen wir tiefe Einblicke in ein Bauprojekt, das wir in den Wochen davor schon einige Male im Gestaltungsunterricht vor Ort zur Anfertigung von perspektivischen Zeichnungen der Baukörper genauer unter die Lupe nahmen. Schließlich ist Architektur Baukunst und damit auch unser Thema. Auf zum nächsten Zwischenstopp, der Reutiner Straße, denn wie gesagt, ein bomben Programm wartete auf uns. Teil 2 folgt in Kürze.