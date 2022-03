Forscherteam des Bodensee-Gymnasiums räumt ab!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neun Schülerinnen und Schüler der Wahlunterrichtsgruppe „Das BOGY experimentiert“, unter Leitung von Studiendirektor Holger Deck, konnten freudestrahlend die von Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo ausgestellten Urkunden über den großen Erfolg bei der Teilnahme am Wettbewerb „Experimente antworten“ von Schulleiterin Jutta Merwald in Empfang nehmen.

Bereits in der fünften Jahrgangsstufe legten die Jungforscher*innen den Grundstein ihrer Forschungsaktivitäten in den kleinen Experimentiergruppen des Natur&Technik-Unterrichts. Das anschließende freiwillige Angebot bot dann die Möglichkeit, die Selbstständigkeit, Kreativität und sorgfältige Dokumentation der Versuche aus dem naturwissenschaftlichen Bereich zu vertiefen.

So galt es in dieser Wettbewerbsrunde, die Funktionsweise eines Knicklichtes und die Abhängigkeit der Leuchtintensität von der Außentemperatur zu erforschen. Anschließend entdeckte die Gruppe, dass zahlreiche Genstände aus der Natur und dem Alltag, wie zum Beispiel Geldscheine oder Kastanienzweige, unter Beleuchtung mit Schwarzlicht faszinierende fluoreszierende Strahlung aussenden. Eine mystische Stimmung kam im abgedunkelten Chemielabor auf, als die aus einfachen Materialien kreierten Lavalampen in wechselnden Farben den Raum erhellten.

Die liebevoll gestalteten Experimentiermappen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bei diesem Wettbewerbsdurchgang mit der höchsten Kategorie belohnt. Wir gratulieren!