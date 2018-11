Fonds der Xomox-Mutter spendet 15 000 Dollar

Einen Scheck über 15 000 US-Dollar haben Vertreter der Lindauer Firma Xomox an die Maja-Dornier-Hospizstiftung übergeben. Der Armaturenhersteller Xomox gehört zur US-Aktiengesellschaft Crane. Deren Fonds für Witwen und Kinder unterstützt karitative Einrichtungen an den jeweiligen Standorten des Unternehmens. Der Stiftung spendet er Geld für Betten, Spezialmatratzen und andere Einrichtungsgegenstände, die das Hospiz Haus Brög zum Engel benötigt. In Empfang nahmen den Scheck Maja Dornier und Hans-Jürgen Schmidt. Der Maja-Dornier-Hospizstiftung gehören Gebäude und Einrichtung des Hauses. Foto: Gabriel Bock