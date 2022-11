Förderverein sorgt für den Alten Friedhof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Im vergangenen Jahr hat Corona vieles verhindert, nicht alle Vorhaben waren erfolgreich“, so lautete das Fazit des langjährigen Vorsitzenden Peter Borel, als er bei der Mitgliederversammlung im Kolpingsaal über das Jahresgeschehen des Fördervereins „Lindauer Kulturerbe Alter Friedhof“ berichtete. Einziger kultureller Höhepunkt war das gut besuchte Harfenkonzert von Lena Rummel in der Kröll-Kapelle. Weitere Veranstaltungen zu planen, habe in Anbetracht des Pandemiegeschehens keinen Sinn gemacht, bedauerte Borel im Namen des gesamten anwesenden Vorstands.

Ein Anliegen des Vereins konnte die Stadt als Eigentümerin des gesamten Areals noch nicht erfüllen: Die leeren Nischen in der Nordmauer sollten als Familiengräber entwickelt werden, zumal die Nachfrage der Bürger nach weiteren Grabstätten ungebrochen ist. Der stellvertretende Vorsitzende, Stadtrat Sebastian Krühn, führt nun die weiteren Verhandlungen und hofft auf eine gütliche Lösung. Als kulturellen Beitrag beschloss der Vereinsvorstand, zwei Steinkunstwerke vom Alten Friedhof, die seit Jahrzehnten im Cavazzen zu sehen waren, fachgerecht aufarbeiten zu lassen und künftig wieder den Besuchern zugänglich zu machen: Die lebensgroße Skulptur des bekannten Bildhauers Esaias Gruber und sein Auferstehungsrelief aus dem Jahre 1595. Beide Kunstwerke waren auf dem Alten Friedhof zu sehen, bevor Ludwig Kick 1930 die Originale gegen eine Kopie tauschte und vor schädlichen Witterungseinflüssen schützte.

Weniger erfreulich waren im Sommer zwei Ereignisse, als Personen mutwillig an verschiedenen Grabstätten Zerstörungen anrichteten. Dank des raschen Eingreifens der Polizei konnten die Täter ermittelt werden. Borel appellierte an die Mitglieder, häufig den Park aufzusuchen und dadurch diesem denkmalgeschützten Friedhof noch größeren Schutz zu gewähren.

Der Kassenprüfer Christian Forster bescheinigte dem Schatzmeister Thomas Gläßer eine sehr genaue und gute Verwaltung der Finanzen. Der Verein sieht sich finanziell gut aufgestellt, so dass er sich weiterhin bei der Erhaltung und Pflege des Alten Friedhofs einbringen kann. Der Vorsitzende schloss mit dem Wunsch, die erfolgreiche Arbeit des Vereins und das bürgerschaftliche Engagement durch größere Wertschätzung zu belohnen.