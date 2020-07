Förderverein lädt zu Open-Air-Kino ein

Das Kino-Open-Air am Waldsee in Lindenberg geht auch in diesem Jahr über die Bühne, nachdem es einige Lockerungen im Veranstaltungsbereich gibt. Laut Veranstalter, dem Förderverein Kunsteisstadion, sind in der Zeit vom 31. Juli bis 6. August große Dramen, freche Komödien und berührende Geschichten zu sehen. Insgesamt werden fünf Filme gezeigt.

Gezeigt werden die Filme da, wo im Winter Schlittschuhläufer ihre Bahnen ziehen: im Kunsteisstadion am Waldsee. Beginn ist mit Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Der Film „Das perfekte Geheimnis“ ist am Freitag, 31. Juli, zu sehen. Am Samstag, 1. August, heißt es „A Star Is Born“. Am Sonntag, 2. August, flimmern „Die Känguru-Chroniken – Reloaded“ über die Leinwand. Der Film „Joker“ ist am Montag, 3. August, zu sehen, und zum Ausklang des Kino-Open-Airs wird am Diesntag, 4. August, „Little Women“ gezeigt.

Der 5. und 6. August sind Ausweichtermine bei wetterbedingten Ausfällen. Der Veranstalter informiert auf www.lindenberg.de über Ausweichvorstellungen. Der Eintritt kostet 8,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 6,50 Euro. Karten sollten im Vorfeld unter www.kino-lindenberg.de erworben werden. An der Abendkasse geltenMaskenpflicht und Mindestabstand. Am Platz dürfen Zuschauer die Masken für die Dauer der Filme abnehmen.