Flugzeugabsturz Ende März am Säntis: Spezialteam birgt Wrackteile

Ende März war ein 63-jähriger Pilot mit seinem Kleinflugzeug am Säntis abgestürzt. Nun haben Spezialkräfte unter Leitung der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) einen Großteil der Trümmer aus dem unwegsamen und steilen Gebiet geborgen, wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet.

Die Teile waren auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern verteilt. Der Höhenunterschied zwischen den obersten und untersten geborgenen Teilen betrug rund 800 Meter. Die Trümmer sollen jetzt von der SUST untersucht werden und dabei helfen, die Absturzursache zu ermitteln.

Seit Montagmittag waren laut Polizeibericht rund 25 Angehörige des Gebirgsdetachement der Luftwaffe und der Alpinen Rettung Ostschweiz (ARO) am Säntis im Einsatz. Ein Armee-Helikopter und ein privates Unternehmen flog die Alpinspezialisten an drei Tagen an die Absturzstelle 'Grüehorn'.

Ausgerüstet mit Bergsteigerutensilien, Werkzeugen und Säcken sammelten sie die Wrackteile ein. Der Zerstörungsgrad des Fliegers ist demnach sehr groß.

Absturzstelle auch militärischer Übungshang - Gefahr von Blindgängern

Die Arbeiten erforderten alpine Erfahrung, so herrscht in diesem Gebiet große Steinschlaggefahr. Das Einsatzteam musste laut Polizeibericht verschiedene Geländerseile montiert und Abseilstellen errichten. Die Räumungsequipe wurde zudem von zwei Kampfmittel-Beseitigungsspezialisten der Armee unterstützt.

Die Absturzstelle liegt demnach im Zielhang von Militärübungen. Dort befinden sich auch Blindgänger, welche die zwei Spezialisten fachgerecht erkannten und entsorgten, so der Bericht weiter.

Das Spezialtem im Einsatz. (Foto: Kantonpolizei St. Gallen)

Die mit den eingesammelten Teilen gefüllten Säcke wurden in mehreren Rotationen auf eine tiefer gelegene Alp geflogen. Dort wurden sie in einen Container verladen und abtransportiert. Laut Polizeibericht wurde ein großer Teil des rund 2000 Kilogramm schweren Flugzeuges zusammengetragen.

Mehrere Flugzeugteile fielen infolge der Schneeschmelze bereits selbständig ins Tal und konnten am Fuß der Bergwand eingesammelt werden. Die Wrackteile stehen jetzt der SUST für die Absturz-Ursachenermittlung zur Verfügung. Ein Bericht über die mögliche Absturzursache soll dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mit Seilen bauen sich die Einsatzkräfte Geländer. (Foto: Kantonpolizei St. Gallen)

Ein Flügel des abgestürzten Kleinflugzeugs. (Foto: Kantonpolizei St. Gallen)