Flüchtende Diebin fährt mit ihrem Auto auf Supermarkt-Mitarbeiterin zu - die reagiert geistesgegenwärtig

Eine dreiste Diebin versucht in einem Lindenberger Supermarkt drei Einkaufswagen voller Dekoartikel zu stehlen. Als sie von einer Mitarbeiterin auf dem Parkplatz gestellt wird, kommt es zu einem Gerangel. Doch als die Diebin anschließend mit ihrem Auto losfährt, wird es richtig gefährlich.

Wie die Lindenberger Polizei mitteilt, hatte es die 44-Jährige am Montag gegen 12 Uhr in einem Lindenberger Supermarkt in der Staufner Straße auf Dekorationsartikel im Wert eines hohen dreistelligen Betrages abgesehen.

Sie kann sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten

Die Täterin lud das Diebesgut in ihr Fahrzeug und wollte anschließend wegfahren. Als die Mitarbeiterin die Tatverdächtige auf dem Parkplatz stellen wollte, kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf stieg die Täterin in ihr Fahrzeug und fuhr samt Diebesgut davon. Hierbei steuerte sie ihr Fahrzeug bewusst auf die Mitarbeiterin zu, die sich durch einen Sprung auf die Seite retten musste. Sie wurde durch den Angriff leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls

Die Polizei konnte die Frau wenig später an ihrer Wohnanschrift antreffen. Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls werden von der Polizeiinspektion Lindenberg geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 08381/9201-0 bei der Polizei Lindenberg zu melden.