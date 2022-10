Wilde Verfolgungsjagd durch Vorarlberg - Fluchtfahrer rammt Polizeiauto

Von einer wilden Verfolgungsjagd am Samstagabend berichtet die Vorarlberger Polizei. Am Ende rammte der Flüchtende sogar ein Polizeiauto und flüchtete nach dem Unfall zu Fuß weiter. Ohne Erfolg, die Beamten konnten ihn schnappen.

Am Samstagmorgen hatte eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung nach einem Hinweis in Lochau in der Bahnhofstraße an einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug zwei gestohlene Kennzeichentafeln sichergestellt. Beim Autoinhaber handelt es sich um einen 29-jährigen Mann aus Lustenau, der keine Fahrerlaubnis besitzt.

Mit gestohlenem Kennzeichen

Gegen 18 Uhr fiel der derselben Polizeistreife in Lochau das Fahrzeug auf, wie es der Fahrzeugbesitzer mit einem gestohlenen Anhängerkennzeichen vorne und mit einem unleserlichen Kartonschild hinten in Richtung Autobahn lenkte.

Die Zivilstreife fuhr hinter dem Fahrzeug her. Der Fahrer verließ die Autobahn bei der Ausfahrt Wolfurt und fuhr durch das Ried in Richtung Lustenau.

Auf der Hofsteigsteigstraße in Lustenau kurz nach der Abzweigung Zellgasse/Hofsteigstraße versuchten die Beamten, das Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und rotem Anhaltestab von hinten anzuhalten. Der Lenker beschleunigte sein Fahrzeug und bog in Richtung Ried ab. Das Polizeifahrzeug folgte dem flüchtenden Lenker mit Folgetonhorn und Blaulicht.

Am Ende rammt der Flüchtende ein Polizeiauto

Die Fahrt ging auf Riedstraßen in Richtung Dornbirn und von dort wieder auf Riedstraßen zurück nach Lustenau in Richtung Abfallzentrum Königswiesen, berichtet die Polizei weiter. Auf der Zufahrtsstraße vom Abfallzentrum in Richtung Dammstraße (L 203) im Gemeindegebiet von Fußach touchierte der Autofahrer mit seinem Fahrzeug ein mit zwei Polizeibeamten besetztes, leicht quergestelltes Dienstfahrzeug seitlich. Durch den Zusammenprall geriet das flüchtende Fahrzeug in den linksseitigen Straßengraben.

Der Fahrzeuglenker versuchte, zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch gleich von den Polizisten angehalten und festgenommen werden. Durch das Folgetonhorn und das eingeschaltete Blaulicht wurden offensichtlich die wenigen Personen entlang und auf den Straßen rechtzeitig gewarnt.

Autobesitzer landet in der Justizanstalt

Die gesamte Fahrt wurde auf Video aufgezeichnet. Die Geschwindigkeit betrug zwischen 60 und 90 km/h. Durch den Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Drogen- als auch der Alkotest waren negativ.

Der Autobesitzer wurde wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.