Das Floriansfest am Sonntag, 3. Mai, in Oberreitnau ist abgesagt. Das teilte der Verein in einer Meldung mit. Der Vorstand des Feuerwehrvereins in Oberreitnau habe sich demnach entschlossen, wie schon zuvor die Alteisensammlung und den Familienbrunch, im Zuge der derzeitigen Situation rund um Corona nun auch das Floriansfest auf Eis zu legen. Für die Oberreitnauer Feuerwehrleute fällt damit das zweite Jahr in Folge ihre Hauptveranstaltung aus, da auch im Vorjahr aufgrund schlechten Wetters das Floriansfest abgesagt werden musste.

Der Vorstand wird sich laut Mitteilung beraten, inwieweit die fehlenden Einnahmen aus der Alteisensammlung und der jüngsten beiden Floriansfeste kompensiert werden können, welche neben Spenden und Mitgliederbeiträge die Haupteinnahmequelle des Vereins darstellt. Denn schließlich wolle man auch in Zukunft die Freiwillige Feuerwehr Lindau als städtische Einrichtung unterstützen, insbesondere den Löschzug Nord, dem die Oberreitnauer Feuerwehrleute angehören.