Florian Weber übernimmt Vorsitz der FW im Kreis

Mit einem Wechsel im Vorstand geht der Kreisverband der Freien Wähler (FW) dem Jahr 2020 entgegen: Friedrich Haag gibt den Vorsitz an Florian Weber ab. Anstelle von Dieter Eibl gibt es nun mit Stephan Höß und Manfred Kaschner zwei Stellvertreter. Haag übernimmt das Amt des Schriftführers von Angela Feßler. Thomas Hele wurde zum Kassierer gewählt.

„Dass die Jahreshauptversammlung erst jetzt stattfindet, liegt daran, dass es zuerst galt, eine geeignete Person für den Vorsitz zu finden“, sagte Haag und kündigte für die Kommunalwahlen 2020 einen Generationenwechsel im Kreistag an. Deshalb sei er froh, mit Florian Weber einen engagierten und fähigen Nachfolger präsentieren zu können.

Haag erinnerte an kleine und große Ereignisse im Kreisverband und an die Firmenbesichtigungen, die gut angenommen wurden. Auskunft gab er über Projekte aus dem Kreistag wie Schülerheim, Öffentlicher Personen-Nahverkehr und das Berufliche Schulzentrum. Er sprach auch eine Initiative der Freien Wähler an: die palliative Pflege im Landkreis Lindau. „Ich habe diesbezüglich das Gespräch mit Regierungsdirektor Tobias Walch gesucht.“

Für Florian Weber ist der Austausch der Ortsverbände untereinander und mit dem Kreisverband ein Anliegen. „Es ist wichtig, dass die Verbände miteinander vernetzt sind und Synergien entstehen“, sagte er. Er gehe gerne auf Versammlungen der Ortsverbände, sei begeisterungsfähig und für konstruktive Kritik dankbar.

Um eine bessere Vernetzung zu erreichen, wurden sieben Beiräte aus verschiedenen Orten neu installiert: Dieter Eibl (Lindau), Birgit Eller (Weiler-Simmerberg), Angela Feßler (Heimenkirch), Werner Gebauer (Scheidegg), Leo Hander (Lindau), Hans Kirchmann (Heimenkirch), Thomas Tham (Lindenberg). Alle Vorstands- und Beiratsmitglieder können nach Absprache das Amt als Delegierte wahrnehmen. Die Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.

Erfreuliches berichtete Kassierer Thomas Hele: „Die Kasse weist ein schwarzes Ergebnis auf.“ Der Rückstand, der durch die Wahlen entstanden war, gehöre der Vergangenheit an. „Du bist ein Freie-Wähler-Urgestein“, äußerte Landtagsmitglied Leopold Herz in Richtung Haag. Er dankte ihm für die langjährige Zusammenarbeit und sein großes Engagement in der FW-Politik.