Florian Bodolz 14/1 heißt der „Neue“ auf vier Rädern

Der neue und damit erste Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Bodolz heißt Florian Bodolz 14/1. Mit diesem Fahrzeug können aber nicht nur Mannschaft und Geräte transportiert werden, es kann auch als Führungsstelle eingerichtet werden. Somit erhöhe sich die Schlagkraft der Bodolzer Wehr, wie Kommandant Thomas Abler erklärte. Bei der offiziellen Weihe im Bodolzer Feuerwehrhaus segnete Pfarrer Ralph Gührer den neuen MTW, damit die Ehrenamtlichen bei ihren künftigen Einsätzen immer gut unterwegs sind.

Gerade mal zwei Jahre ist es her, als die Bodolzer Feuerwehr die Gemeinde um einen Mannschaftstransportwagen, vor allem für ihre Jugend, aber auch für die aktive Wehr, gebeten hat. Ein Jahr später wurde die Beschaffung ausgeschrieben und kurze Zeit darauf entschied der Bodolzer Gemeinderat das insgesamt 58 000 Euro teure Fahrzeug, von dem 12 500 Euro der Freistaat Bayern gefördert hat, zu finanzieren. Und wieder ein knappes Jahr später stand der neue Mannschaftstransportwagen schon in der Halle der Bodolzer Feuerwehr.

„Der Zeitrahmen der Beschaffung zeigt, dass alles lief, wie es laufen sollte“, sagte Kommandant Thomas Abler in seiner Rede den zahlreichen Gästen der benachbarten Wehren aus Lindau, Wasserburg, Hege und Nonnenhorn sowie den Ehrengästen und Bodolzer Gemeinderäten, die zur Fahrzeugweihe ins Bodolzer Feuerwehrhaus gekommen waren.

Zudem erklärte Abler, dass mittlerweile 82 Prozent der Feuerwehren im Landkreis Lindau aktuell entweder einen MTW oder ein Mehrzweckfahrzeug besäßen. Während der Bodolzer MTW vor allem für den Transport von Personal und Gerät vorgesehen sei, sei es dennoch möglich, ihn zusätzlich auch dafür zu verwenden, eine Führungsstelle einzurichten.

Gute Dienste habe der Wagen bereits bei Einsätzen in diesem Jahr geleistet. Etwa, als zu einem Einsatz in Lindau Atemschutzgeräteträger nachtransportiert oder als zu einer Sicherheitswache im Gemeindegebiet Gerätschaften gebracht werden mussten. „Und es wird auch in Zukunft die Arbeit der Feuerwehr Bodolz zum Retten, Löschen, Bergen und Schützen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bodolz nützlich sein“, versicherte Abler, nachdem er erklärt hatte, dass diese Art von Fahrzeug das von den Wehren am meisten genutzte sei.

Eine ganz besondere Fracht

An der Nützlichkeit und Vielseitigkeit des MTW ließ auch Bruno Schmid keinen Zweifel. Ebenfalls Mitglied der Bodolzer Feuerwehr, sprach er in Vertretung für Bürgermeister Christian Ruh und damit in seiner Funktion als zweiter Bürgermeister zu den Gästen. In seiner Rege ergänzte er, dass der MTW außer für die Einsätze auch noch für die Gemeinschaftspflege sowie für die Jugendarbeit dienlich sei. „Das Fahrzeug hält die Jugendfeuerwehr und alle anderen Kameraden mobil und insgesamt stärkt jegliche Ausrüstung die Leistungsfähigkeit und Schlagkraft unserer Feuerwehr.“ Deshalb habe der Gemeinderat auch für dieses Jahr mit 75 000 Euro wieder eine erhebliche Summe für die Feuerwehr in seinem Haushalt bereitgestellt. Finanzmittel, die die Gemeinde gerne investiere. „Denn was wäre unser Dorf ohne die Freiwillige Feuerwehr? Die Gefahrenabwehr könnte nicht gewährleistet werden und auch um das bürgerliche Engagement wäre es schlecht bestellt“, betonte Schmid. Kreisbrandrat Friedholf Schneider unterstrich die besondere Bedeutung des MTW, als er sagte: „Es hat eine ganz besondere Aufgabe und beinhaltet immer eine ganz besondere Fracht: die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bodolz.“ Weil man solch ein Fahrzeug kaufen könne, das Personal jedoch nicht, überreichte er dem Kommandanten eine Christophorus-Medaille. Und damit die Mannschaft künftig immer mit Gottes Segen fahren und gut unterwegs ist, weihte Pfarrer Ralph Gührer das festlich geschmückte Fahrzeug, die Plakette und die Mannschaft.