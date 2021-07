Florian Arlt siegt auf dem Nürburgring

Die Motorsport-Fraktion der Scuderia Lindau hat bei seinen vergangenen Rennauftritten positive Ergebnisse erzielt. Insbesondere Florian Arlt ist eine herausragende Leistung gelungen: Er gewann das Rundstreckenrennen des MSC Westpfalz auf dem Nürburgring. Markus Grau erreichte immerhin den sechsten Rang – ebenso wie Marcel Gapp, der beim 14. Internationalen Drytech Race Berg Slalom Damüls als Sechster die Ziellinie überquerte.

Für Arlt und Grau war das Event des MSC Westpfalz der Auftakt in die diesjährige Motorsportsaison. Und für Grau gab es zwei weitere Premieren: Er fuhr zum ersten Mal als Pilot der Scuderia Lindau und zeigte sich auch erstmals bei einem Rundstreckenrennen. Sowohl Arlt als auch Grau griffen für den Wettkampf auf dem Nürburgring jeweils auf einen VW Lupo Junior Cup zurück – traten also mit den gleichen technischen Voraussetzungen gegen die zwölf Konkurrenten ihrer Klasse an.

Das Rennen von Florian Arlt

Schon im Zeittraining, in dem die Startplätze für die folgenden drei Rennen ermittelt wurden, bahnte sich Arlts Erfolg an. „Er konnte sich sensationell die Pole-Position und damit die beste Ausgangslage für das Rennen sichern“, heißt es in der Pressemitteilung der Scuderia Lindau. „Aber auch Grau überzeugte bei seinem allerersten Auftritt mit einem Startplatz in Reihe fünf.“ Im ersten Rennen, begleitet von Nieselregen, konnte Arlt seinen Spitzenplatz allerdings nicht behaupten. Er musste sich da mit dem zweiten Rang zufriedengeben – wie auch im zweiten Rennen. Doch er krönte sich am Ende doch noch zum Sieger. Im letzten Lauf schied sein direkter Konkurrent aufgrund eines technischen Defekts aus – dadurch erbte Arlt dessen Platz und feierte gleich bei seinem Saisonauftakt seinen ersten Sieg im Jahr 2021. Außerdem ist der Fahrer der Scuderia Lindau nach seiner Leistung auf dem Nürburgring momentan Tabellenführer der NAVC Rundstreckenmeisterschaft. Ordentlich präsentierte sich Grau. Er belegte die Plätze sieben, elf und sechs. Dabei habe er laut dem Auto-Sport-Club aus Lindau eine „überaus steile Lernkurve“ gezeigt.

Wie für Arlt und Grau stand auch für Karl-Heinz Schlachter der Saisonauftakt auf dem Programm. Schlachter nahm nach einjähriger Pause am 14. Internationalen Drytech Race Berg Slalom Damüls teil. Allerdings verlief seinen Rennen insgesamt enttäuschend. Mit seinem BMW Alpina fuhr er zunächst auf den 18. Platz. Nach der langen Pause ein durchaus respektabler Beginn, der für den folgenden Renntag hoffen ließ. „Leider konnte dort dieses Ergebnis nicht bestätigt werden. Das Renngefährt und Schlachter bildeten nicht die für schnelle Zeiten erforderliche Einheit“, so Scuderia Lindau. Auch weil die Konkurrenz sich im Vergleich zum Vortag verbesserte, schlug sich das in den Resultaten nieder. In der Endabrechnung rutschte der Lindauer auf den 20. Klassenrang ab.

Konstanter Marcel Gapp

Vereinskollege Marcel Gapp durfte dagegen deutlich zufriedener sein. Auch er war in Damüls am Start, für ihn war es Saisonlauf Nummer drei. Bei trockenen, aber bewölkten Wetterbedingungen an beiden Renntagen überzeugte Gapp, der das Rennen mit einem BMW E36 M3 bestritt. In der Klasse E1 über 2000 ccm fuhr Gapp extrem konstante Zeiten, zwischen der schnellsten und der langsamten Zeit lagen nur 0,6 Sekunden. Pro Wertungslauf steigerte er sich am folgenden Renntag um zwei Sekunden und erreichte so mit seiner schon am Vortag gezeigten Konstanz auf einem starken sechsten Platz die Ziellinie. „Beim Blick auf die Konkurrenz ist das umso mehr beachtlich, weil sich dort durchaus leistungsstärkere und turboaufgeladene Fahrzeuge wiederfanden“, berichtete Scuderia Lindau in seiner Mitteilung.

Alles in allem sorgen die Rennauftritte am Nürburgring und in Damüls beim Auto-Sport-Club für Zuversicht. „Die Aktiven der Scuderia Lindau konnten positiv auf sich aufmerksam machen und können optimistisch auf die noch anstehenden weiteren Rennen blicken.“