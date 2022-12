Flohmarkt mit guter Musik und Party

Der Club Vaudeville in Lindau bietet am Samstag, 17. Dezember, sein „Nachtflohmarkt – Christmas Special“. Im Ankündigungstext heißt es dazu: „Normale Flohmärkte sind nicht so dein Ding? Du verkaufst deine Dinge lieber bei guter Musik und kühlen Getränken / warmer Glühwein und wenn dabei getanzt wird findest du es um so besser? Du hast auch Bock Platten, CDs oder Tapes zu erwerben? Dann bist du hier genau richtig.“ Der Nachtflohmarkt beginnt um 19 Uhr und geht dann zu späterer Stunde in eine Weihnachtsparty über. Der Eintritt kostet 2 Euro.