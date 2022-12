Flötenkinder versüßen das Josefs Café

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 21. Dezember, fand im festlich geschmückten Pfarrzentrum St. Josef in Lindau-Reutin das letzte Josefs Café dieses Jahres statt. Unter dem Thema „Weihnachten wie im Bilderbuch“ hatte der katholische Frauenbund zu einem kurzweiligen Programm eingeladen. Neben weihnachtlichen Geschichten und Musik der Tischharfengruppe erfreuten einige Flötenkinder des Musikvereins Reutin die Gäste mit gespielten und gesungenen Weihnachtsliedern. Mit „Stille Nacht, heilige Nacht“, dreistimmig gespielt von den Tischharfen, wurde der gefüllte Saal in eine hoffentlich besinnliche Weihnachtszeit verabschiedet. Foto: Robert Skrzypek