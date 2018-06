Flix-Bus bietet weitere Fahrten ab Lindau an

Flix-Bus erweitert erneut sein Angebot für Fahrgäste ab Lindau: Von der Haltestelle am Berliner Platz aus erreichen Fahrgäste neue Ziele in Österreich, Slowenien und Kroatien. Das teilt das Unternehmen mit.

Ab sofort können Busreisende ab Lindau über Nacht nach Kroatien reisen. So fährt Flix-Bus von Lindau aus zum Beispiel Varaždin (ab 39,99 Euro) erstmalig direkt an. Los geht es montags und freitags um 22.30 Uhr. Pünktlich zum Frühstück erreichen Fahrgäste Varaždin um 8.55 Uhr.

Ebenfalls ohne Umstieg geht es von Lindau nach Graz (ab 22,99 Euro), Maribor und Ptuj (beide ab 29,99 Euro). Um 22.30 Uhr starten auch hier die grünen Fernbusse zweimal die Woche. Von Ptuj aus haben Fahrgäste die Möglichkeit, die wunderschöne Prlekija rund um Ljutomer mit ihren toskanisch anmutenden Weinbergen zu erkunden.

In Europa verbinden die Flix-Busse aktuell 1700 Ziele in 27 Ländern sowie mit Flix-Train zwei Trassen durch Deutschland. Das Unternehmen will bis zum Jahresende 350 000 Verbindungen pro Tag anbieten. Reisende profitieren von höheren Takten, mehr Kapazität zu Spitzenzeiten und neuen Haltestellen vor allem in Tourismusgebieten.

