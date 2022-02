Fliesenleger schneidet sich mit einer Flex in den Oberschenkel

Ein 55-jähriger Fliesenleger war am Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr, mit Arbeiten in Oberreitnau beschäftigt. Aus bisher ungeklärten Gründen rutschte ihm laut Polizeibericht eine Trennflex aus der Hand. Dabei schnitt sich der Fliesenleger mit der Flex in den linken Oberschenkel. Eine Fremdbeteiligung konnte ausgeschlossen werden. Der verletzte Fliesenleger wurde mit dem BRK Lindau in das Lindauer Krankenhaus zur Versorgung seiner Wunde verbracht, die weiteren Ermittlungen um Unfallhergang haben die Ermittler der Lindauer Polizeiinspektion übernommen.