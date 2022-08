Fledermäuse belauschen und entdecken

Die Gebietsbetreuung des Bund Naturschutz lädt am Freitag, 9. September, ab 20 Uhr dazu ein, am Bodenseeufer in Lindau eine besondere Tiergruppe kennen zu lernen: Sie fliegen mit den Händen und sehen mit den Ohren – Fledermäuse üben auf Menschen eine große Faszination aus, heißt es in einer Vorschau des Bund Naturschutz.

Doch mit ihrer verborgenen Lebensweise gehe auch ihre Gefährdung einher, die gleichzeitig stark mit dem Handeln des Menschen verbunden sei. Fledermausspezialist Rudolf Zahner entführt die Teilnehmer in die Welt dieser faszinierenden Tiere. Er führt mit dem Fledermausdetektor vor, wie man Fledermäuse entdecken und bestimmen kann. Er erläutert aber auch, welche Bedrohungen für diese Tiere bestehen, und wie man ihnen helfen kann, dies ist auch für Kinder interessant. Treffpunkt für die etwa zweistündige Exkursion ist am Naturschutzhäusle, Lotzbeckweg 1, in Lindau. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung.